Test écrit par: Nobleswan

Pari réussi pour Nintendo qui a offert aux possesseurs de SNES un nouvel épisode de Punch Out de qualité. Fun, ayant une jouabilité parfaite et calibrée et surtout bien huilée, doté d'une excellente rejouabilité si vous voulez exploser vos records ou bien simplement vous défouler un bon coup. Super Punch Out se classe sans aucun problème parmi les nombreux megahits de la Super NES.









Dix longues années après avoir fait les beaux jours de la NES avec à la clé un succès critique et commercial, la franchise Punch Out fêtait son anniversaire avec une suite toute chaude sortie des fourneaux de Nintendo. Renommé simplement en: Super Punch Out!!, cet épisode se voulait plus ambitieux et encore plus arcade que son prédécesseur.L'intro annonce la couleur: cris de foule, un boxeur qui se prépare a monter sur le ring, graphisme a couper le souffle pour l'époque. On est définitivement bien sur Super Nes. Little Mac cède sa place pour cette épisode à un boxeur légèrement plus grand et blond dont on ne connait encore aujourd'hui pas l'identité exacte, puisque Nintendo n'a jamais confirmé qu'il s'agissait réellement de Little Mac. D'ailleurs "Doc Louis" son fidèle entraîneur n'est pas présent non plus. Quel que soit son identité le boxeur va devoir cravacher dur pour arriver sur le toit du monde. Et va devoir affronter des boxeurs deux fois plus grand que lui mais également plus fort et... plus vicieux.4 tournois sont proposé Minor, Major, World et Special Circuits qui comportent chacun 4 boxeurs aux look et aux techniques de combat différents qui mettront vos nerfs et vos réflexes à rudes épreuves. Il va falloir vaincre chaque boxeurs pour montrer votre talent au yeux du monde et ainsi accéder au tournoi suivant qui vous mettra aux prises avec d'autres boxeurs encore plus redoutables. Ne vous fiez pas au look ridicules et au manières des boxeurs, certains peuvent vous mettre au tapis avec un seul coup !Premier constat lorsqu'on monte sur le ring: ça tue ! Graphiquement on sent la toute puissance des 16 bits de la SNES. Des couleurs beaucoup plus vives, les animations, les photographes dans le public et les cris de foules... Pas de doute, Super Punch Out est la digne suite de Punch Out et va encore plus loin dans tout les domaines du coté visuel et sonore. En terme d'animations Super Punch Out était une référence à l'époque.Le gameplay n'est pas en reste, même si le principe du jeu n'a pas changé, Super Punch Out comporte quelques ajouts et quelques modifications. On remarque d’emblée que le jeu est plus rapide que son prédécesseur et c'est d'ailleurs totalement assumé par Nintendo qui désirait aller encore plus loin dans le coté "arcade" de la franchise ce qui rend les combats d'autant plus dynamiques. Le système d'étoiles pour mettre un super uppercut bien placé dans le menton ou dans les boyaux de votre adversaire a disparu pour laisser place a un système de jauge en bas de l’écran.Cette fois vous pouvez en mettre à volonté une fois qu'elle est pleine à condition que vous ne vous faites pas toucher ! Sans quoi votre jauge descendra aussi sec et il ne vous sera plus possible de porter un super coup "Uppercut" ou "Mitraillage punch". Ah oui ! Bye bye le bouton select pour le déployer maintenant c'est le bouton A, bien plus ergonomique et simple d’accès quand même !Pour le reste c'est relativement similaire à l'épisode NES. Esquive, parade avec la croix directionnelle, coups de poing basiques et tapotage de boutons à fond les ballons lorsque vous êtes mis au tapis. Inutile de préciser que si vous vous prenez une grosse taule dans le match, votre boxeur ne répondra tout simplement plus, donc économisez vos force pour la revanche.Comme tout les jeux Nintendo de l'époque, les jeux ne brillaient pas particulièrement pour leur durée de vie proprement dite. Mais bien pour le fun qui amène à la replay-value. Super Punch Out n’échappe pas à cette règle ne serait ce que pour les records ou bien pour finir les 3 premiers tournois sans défaite qui vous permettra de débloquer ensuite le tournoi caché: Special Circuit. Ce dernier vous permettra d'affronter la crème de la crème des boxeurs.Certains boxeurs vous feront hurler de rage et vous fera sans aucun doute recommencer le tournoi pour enfin trouver la technique pour le mettre KO. Même si il a prit de l'age, Super Macho Man est un véritable cauchemar à combattre. En général, n'espérez pas venir a bout de chaque boxeur du premier coups. Déjà qu'avec Mario dans la peau de l'arbitre dans le premier Punch Out certains boxeurs y allait franco niveau coup bas, et bah maintenant qu'il est plus la c'est open bar !