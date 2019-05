Tales of





La célèbre saga de Bandai Namco franchit un nouveau palier !

À défaut d'avoir des informations sur le tout nouvel épisode de la saga Tales of , voire même l'annonce d'un nouveau Remaster sur les consoles actuelles, voilà que Bandai Namco monte au créneau et annonce fièrement que les ventes totales de la saga Tales of dépassent désormais les 20 millions d'unités dans le monde entier. Ce qui est pas mal car il y a pas eu de nouvel opus canonique sorti depuis l'excellent Tales of Berseria en août 2015 au Japon et janvier 2016 en occident.



Pour rappeller un peu les choses, cette saga assez particulière fut lancée en décembre 1995 par Namco au Japon sur la Super Famicom de Nintendo avec le très bon Tales of Phantasia . Et l'entrée la plus récente de la saga fut bien évidemment Tales of Vesperia : Definitive Edition sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam en janvier 2019.



Pour fêter ça, Bandai Namco : vient de lancer trois campagnes de célébration :

#1. Ventes digitales - Les versions dématérialisées des divers volets de la saga Tales of vont bénéficier prochainement de diverses promotions. Les titres en question seront annoncés à une date ultérieure, même si les promotions ont apparemment déjà commencés sur Steam. On ignore par contre si le monde entier est concerné par ces promotions.



#2. Wallpaper et icônes - Un fond d'écran gratuit de Tales of Vesperia : Definitive Edition (celui en haut de l'article) et une série d'icônes de la saga Tales of sont désormais disponibles pour le téléchargement (voir dans le lien dans la news pour les récupérer).



#3. Campagne Twitter de Tales of Memories - Tweet ton Tales of Memories avec le #3テイルズオブメモリ pour avoir la chance d'être l'un des trois gagnants et de gagner une brochure du "Tales of Festival" dédicacé par la team en question.