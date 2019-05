Séries TV

Lors de la promo pour Solo A Star Wars Story, le réalisateur Ron Howard avait confié avoir des idées pour une suite de Willow.

Finalement, ce n'est pas un Willow 2 au cinéma qui nous attend mais une série sur Disney+. A Variety, Ron Howard a révélé que le projet était en cours d'écriture avec Jonathan Kasdan (Solo, la série Freaks and Geeks).

Cerise sur le gâteau pour les fans, le retour de Warwick Davis qui incarnait Willow dans le film de 1988.

"Warwick est tellement cool et tellement bon, puis c'est tellement un excellent acteur que j’espère vraiment que nous aurons la chance de voir un Willow plus âgé en action."

Film d'aventure et d'heroic fantasy datant de 1988 avec Val Kilmer et Warwick Davis, Willow n'a pas eu à sa sortie le succès escompté par George Lucas, son scénariste et producteur.

Mais 30 ans plus tard, il a acquis ses galons d'oeuvre culte et se retrouve ancrer dans l'enfance de plusieurs générations.

Reste à savoir si Val Kilmer reprendra aussi son rôle.