Vous êtes plongé au cœur d'une intrigue d'espionnage de la Guerre froide.Vous incarnez Matryoshka via Evan, un journaliste de piètre grade, maladroit, qui se retrouve au beau milieu d'un bras de fer entre deux puissances (communiste et capitaliste).

Développeur : Artifex Mundi Genre : Point and click Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : Q2 2019

posted the 04/29/2019 at 09:35 PM by nicolasgourry