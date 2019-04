News





Adol et Dogi se montrent enfin !



Suite à la récente annonce dans le Weekly Famitsu survenue un peu plus tôt cette semaine concernant sa date de sortie, fixée au passage au 26 septembre au Japon sur PlayStation 4 , Falcom vient d'annoncer de manière officielle la date de sortie de leur futur Action RPG Ys IX : Monstrum Nox . Le tout est bien évidemment accompagné d'une mise à jour du site officiel ou l'on peut trouver les toutes premières informations et imagees des deux derniers personnages confirmés. Des personnages bien connus des fans de la saga, puisqu'il s'agit de Adol et de son ami de longue date Dogi. De plus, on a également quelques détails sur une toute nouvelle caractéristique nommée Crimson Line (Ligne Sombre en Français).



■ Date de sortie et Jaquette :



Ys IX : Monstrum Nox sera disponible sur le 26 septembre 2019 au Japon sur PlayStation 4, aussi bien en boîte qu'en dématérialisé.



Voici d'ailleurs la jaquette finale de la version Japonaise du jeu.







■ Personnages :



Adol Christin



* Âge : 24 ans



* Surnom : Adol l'aventurier







Il s'agit d'un aventurier extraordinaire qui aurait laissé des carnets d'aventures représentant plus de 100 volumes aux générations futures.



Recherché en tant que témoin important dans le cadre de la disparition de la Flotte de Romun dans l'Atlas, il a été arrêté par des soldats de Romun à Baldeux, la ville pénitenciaire.



Adol à tenté de s'évader de prison, mais il a été impliqué dans un étrange incident autour de la ville pénitenciaire et des Monstrum après avoir rencontré une mystérieuse jeune fille brandissant une arme à feu.



Dogi



* Âge : 29 ans



* Surnom : Le broyeur de mur







Il s'agit d'un vagabond qui adore faire de la musculation et qui est le partenaire aventurier d'Adol. Le coup de poing déchaîné de son grand corps peut même écraser un fort mur de roche (d'où son surnom).



Après avoir accompagné Adol dans ses aventures pendant de nombreuses années, il peut répondre calmement lorsqu'il s'agit de parler d'événements étranges et également des événements dépassant la compréhension humaine.



Après avoir fini son aventure à Altago, il est arrivé dans la région de Gilia Eldingen, un territoire de l'Empire Romun, mais il a été découvert par les soldats avec Adol.



Captures d'écran



















■ Actions Surnaturelles :



Ys IX : Monstrum Nox utilise un système d'action unique qui permet aux Monstrum d'utiliser des pouvoirs surnaturels.



Ces pouvoirs peuvent être activés n'importe où, y compris en ville, dans les maps et bien évidemment les donjons. Ces actions sont utiles non seulement en combat, mais également pour résoudre les énigmes dans les donjons ou se déplacer librement dans la ville. Au fur et a mesure que vous gagnerez la confiance des Monstrum se trouvant à Baldeux la ville prison, la variété des pouvoirs surnaturels à votre disposition augmentera.



Ligne Sombre



Il s'agit d'un pouvoir surnaturel qui permet à l'utilisateur de se déplacer sur une certaine distance en un instant avec la libération d'une ligne rouge pourpre sortant de la main gauche. Étant donné que le corps de l'utilisateur se transforme et se déplace comme une ombre, il peut même pénétrer dans des obstacles tels que des rochers et des murs de fer épais. Si vous êtes aligné qur un ennemi lorsque cette capacité est activée, vous pourrez en découdre avec lui et infliger des dégâts.













En plus de ces nouveaux détails, voici un petit rappel d'autres informations autour du jeu :

* Le concept du jeu est le sous-titre du jeu en lui-même "Monstrum Nox".



* Le cadre du jeu, Baldeux, est une ville en trois dimensions avec différentes altitudes. Ses périphéries comprennent des prairies, des forêts et bien évidemment des ruines.



* Se déroulant dans une ère après Ys Seven (l'épisode le plus avancé dans la saga chronologiquement parlant), Adol y apparaîtra dans son âge le plus avancé de toute la saga. Son nom d'aventurier est en train d'être connu dans le monde entier.



* Les combats en équipes et les contrôles simples sont de retour. De plus, le jeu introduit des actions surnaturelles qui s'appuient sur les capacités surnaturelles possédées par les "Monstrum". Les courses contre les murs et les déplacements comme une ombre sont également possibles.



* La nouvelle feature "Guild Operations" est une extension du fameux "Drifting Village" de Ys VIII : Lacrimosa of Dana.



* Bien qu'Adol ait les cheveux bleus sur certaines images, ce ne sera que temporaire et retrouvera sa couleur habituelle. On ne sait pas par contre s'il s'agit d'une malédiction liée aux Monstrum ou s'il a changé de couleur pour passer inaperçu.



* Concernant Dogi, son rôle sera plus important que dans les opus précédents, excepté Ys Seven ou il était carrément jouable.



* Concernant les personnages jouables, on ne sait pas combien il y en aura, mais ils seront probablement au nombre de six comme le suggère la jaquette du jeu. Il en reste donc trois, puisqu'on a déjà eu Hawk, White Cat et Adol.



* Bien que sa date de sortie soit fixée, il reste cinq mois de développement. Et cela se voit, car il reste beaucoup de chose à améliorer, dont notamment les graphismes qui sont à 1000 lieux de ce que devrait être cet opus développé spécifiquement pour une console de salon. On espère que Falcom saura corriger le tir, car pour le moment, le rendu graphique est même inférieur à Ys VIII : Lacrimosa of Dana

Pour finir, voici une très courte vidéo (sans son) de la capacité surnaturelle Crimson Line :