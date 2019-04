est un jeu d'aventure mêlant le rogue des composantes de rogue narratif et de tactical RPG. Vous contrôlerez un groupe d'explorateurs qui auront pour objectif de retrouver des reliques archéologiques aux forts pouvoirs avant que les nazis puissent s'en emparer.Il disposera de 5 scénarios distincts dont les cartes seront générées procéduralement, le gameplay quant à lui sera au tour par tour avec une bonne dose de tactique. La progression des personnages ainsi que leur personnalisation via un arsenal seront également de la partie. Le jeu arrivera donc le, soit après-demain, on ne sait pas encore si une sortie sur consoles sera prévue.

