Si vous n’avez pas encore entendu parler de Kingdom, manga seinen de Yasuhisa Hara en cours de publication chez Meian Éditions, le moment est peut-être venu de rattraper votre erreur !Nipponzilla vous propose en effet de remporter les dix premiers tomes de cette série prenante et dynamique ! Le concours se tiendra sur Facebook et Twitter, et pour tenter votre chance, rien de plus simple :- Aimez/Suivez les pages de Nipponzilla et Meian- Partagez/Retweetez la publication du concours- Laissez un petit commentaire en dessous de la publicationN’hésitez pas à participer sur Facebook ET Twitter pour doubler vos chances ! Le concours sera ouvert jusqu’au dimanche 21 avril à 23h59.