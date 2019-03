L'apparition inattendue du Vortex, Pillar of Despair, a déchaîné des créatures terribles qui ont brutalement envahi le monde. Quand tout espoir a été perdu, un miracle s'est produit et les créatures ont soudainement disparu. Désespérés pour empêcher la prochaine invasion, les survivants ont créé un groupe appelé "Corps" qui se rend dans le Vortex, d'où les créatures ont émergé. Vous dirigerez le corps pour révéler les secrets derrière les incidents.

posted the 03/26/2019 at 10:05 PM by nicolasgourry