Selon l'éditeur Devolver Digital , le développeur Joymasher travaille d'arrache-pied pour peaufiner les derniers détails concernant son gameplay avant sa sortie. La vidéo de gameplay d'aujourd'hui présente le menu de configuration vous permettant de sélectionner des personnages, des missions et le niveau de difficulté avant de passer au stage 4-1, qui regorge de vaisseaux ennemis géants et qui se déroule dans un contexte de tempête électrique.

(le jeu est maintenant aussi prévu sur XOne)Dans la veine deetJouable en coop (jusqu'a 2 joueurs).Voici pour finir quelques petites informations sur ce Run and Gun qui s'annonce excellent :

Éditeur : The Arcade Crew Développeur : JoyMasher Genre : Action/Plates-formes Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : Début 2019

posted the 03/18/2019 at 01:15 PM by nicolasgourry