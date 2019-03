Super Nintendo









Et laissez-moi deviner, le troisième film il va



s'appeler "Return of the 3 Ninjas", j'ai bon ?

3 Ninjas Kick Back n'a pas les couleurs chatoyantes d'un Sonic, le level design génial d'un Super Mario World, l'explosivité d'un Probotector, le cadre et l'ambiance passionnant d'un Super Star Wars ou encore le challenge d'un vrai bon jeu de ninja comme Hagane. Bref, s'il est le seul films sur les cinq à avoir eu la chance d'une adaptation vidéoludique, c'est qu'on imagine que c'est le seul film qui était le mieux placé pour proposer ce genre d'exercice. Quelque part, on se dit que c'est bien, au moins on a évité le pire. Mais si on y réfléchi, que dans l'hypothèse où seul ce film été digne d'être transposé en jeu vidéo, et que malgré cela on obtient un soft ennuyeux et quelconque, on se demande dès lors quel désastre seraient les autres long-métrages.



C'est bien ça le problème, 3 Ninjas Kick Back n'a pas grand chose pour lui. Je tiens quand même à l'extirper de la fange à daubes infâmes dans laquelle beaucoup de joueurs l'ont mis par méconnaissance (ou par manque d'approbation publique, les tests de l'époque étant extrêmement rares, d'autant qu'il fut officiellement exclusif au marché nord-américain). Le développeur, Malibu Interactive, auteur d'une vaste galerie de titres pas franchement folichons a fait du mieux qu'il pouvait, certainement, avec un matériaux de base aussi peu intéressant que le film dont il est question. C'était dans la stratégie d'époque de Sony Imagesoft, un peu avant de se concentrer sur la Playstation, d'exploiter le catalogue de licences cinématographiques de leurs studios (Columbia Pictures, Tri-Star Entertainment...) afin de s'installer doucement et sans prendre trop de risque sur le marché du jeu vidéo.











Aujourd'hui, pas de retro test avec des pavés interminables qui vont vous filer une indigestion de verbes et d'adjectifs. Parce que il n'y a pas grand chose à dire. Quand je parle d'un Final Fantasy ou d'un Resident Evil, c'est facile, y'a du biscuit sur le sujet. Mais quand il n'y a rien à dire, ben y'a rien à dire. Et puis parce que le retro test d'aujourd'hui concerne un jeu adapté d'un film du début des années 90 que tout le monde a oublié. Et personne ne vous en voudra pour ça. Parce que c'est quand même un bon nanar bien kitch. Bon, voilà, maintenant que j'ai introduit le merdier comme mon professeur de français me l'a apprit au collège, voyons voir ce que c'est que ce 3 Ninjas Kick Back sur Super Nintendo.3 Ninjas Kick Back a obtenu une sorte de petite reconnaissance dans le monde du retrogaming et surtout de l'émulation parce que sur la plupart des bases de données et sites proposant de se procurer - plus ou moins légalement - des fichiers de jeu Super Nintendo ou Megadrive, le jeu arrive en première position dans l'ordre alphabétique. La plupart de ces sites choisissent de classer les jeux avec des chiffres en début de titre avant la lettre A. Ainsi, par curiosité, juste pour dire d'avoir jouer au "premier" jeu du catalogue de la SNES et de la Megadrive, ils s'avèrent que beaucoup de joueurs se soient laissés tenter par l'expérience. Ça n'en fait pas pour autant un excellent jeu, mais bon.Alors, 3 Ninjas Kick Back, ça raconte quoi ? Eh bien, l'histoire d'un vieux ninja du nom de Joe Hisai... de Mori Shintaro qui dans sa jeunesse a vaincu son plus terrible rival dans un tournoi d'arts-martiaux, se faisant, il gagna une dague sacrée, symbole de pouvoir et de gloire. Immigré aux États-Unis, Shintaro apprend à ses trois petits fils l'art du ninja et leur donne trois noms (on apprend dans le premier film de la pentalogie qu'il s'agit bel et bien de nom de ninja... bon, ben s'ils en sont convaincus hein, on va pas les contrarier...) : Rocky, Colt et Tom Tom (je vous avez prévenu). 3 Ninjas Kick Back, ou Les Trois Ninjas contre-attaquent en français est la suite du premier film, plus ou moins directement lié à l'intrigue qui nous intéresse et qui fut produit par nul autre que Disney. On y suit donc le périple des trois jeunes garçons pour sauver leur grand-père, kidnapper jusqu'au Japon par son vieil ennemi revanchard, ce dernier se faisant naturellement aider par toute une bande de ninjas assassins et de gangsters.Le jeu prend donc la forme d'un très classique soft d'action qui mêle allégrement plate-forme, combat et... oué, et c'est tout. En fait, on comprend très vite que le jeu n'a pas beaucoup de subtilité. On tente de nous faire croire que l'aventure peut éventuellement être riche et surprenante avec la présence dés le départ de trois personnages sélectionnables. Bah oui, on se dit que trois, c'est toujours mieux que le seul plombier moustachu de Super Mario World, ou que les deux jumeaux seigneurs de la castagne de rue de Double Dragon. Et pi en plus, effet waouw assuré (ou pas), les trois ninjas des bacs à sable ont des armes différentes, bō pour l'ainé, sabre pour celui du milieu, et des saï pour le mioche. Hormis cette menu différence, ils sont tous capables de sauter, s'accrocher au plate-forme, ramper pour accéder à des zones étroites ou nager dans certain plan d'eau. Le jeu n'est pas foncièrement mauvais, il est juste vite ennuyeux. On se contente de collecter un max d'item divers et variés pour augmenter un high score inutile, à frapper des ennemis la plupart du temps apathiques et à la hitbox curieusement programmée et on avance sans trop se poser de question. Globalement, et de mémoire (parce que je ne me suis pas retapé le film exprès pour ce test, faut pas déconner non plus), le jeu retrace assez bien les évènements du film en nous faisant d'abord participer à l'entrainement des garçons avec leur grand-père dans la forêt ; puis en fouillant la cabane du vieillard après qu'il se soit fait kidnapper, jusqu'à aller le chercher au Japon, tout d'abord dans l’hôpital où il était censé être en convalescence, puis dans le repaire des méchants.Mais même dans sa simplicité, le jeu ne parvient pas à faire les choses tout à fait correctement. Le découpage des zones est étrange, avec parfois de toutes petites portions de jeu vides d’ennemis et où on doit se contenter de bondir au-dessus d'un ou deux gouffres ; suivi d'une phase longue et douloureusement coriace, bourrée de méchants qui réclament cinq coups chacun pour passer l'arme à gauche. Comme dit plus haut, la hitbox est mal fichue car peu importe l'arme que vous possédez, et même si vous frappez précisément sur votre adversaire, cela ne prendra pas votre attaque en compte. Non ! Il vous faudra bien souvent faire en sorte de vous rapprocher au maximum de façon à ce que votre arme traverse littéralement votre ennemi de part en part pour que le coup soit comptabilisé. Cela vous fait prendre des risques idiots et occasionne des scènes absurdes où on n'a même pas le temps de déclencher la moindre attaque qui touche au but qu'on s'est déjà vu tabasser la tête trois fois de suite. On peut également déplorer un maniement des garçons un poil lourdaud, regrettable quand on sait qu'il sont censé être des enfants, et des ninjas de surcroit, donc des combattants dotés d'une certaine souplesse.Dommage, car hormis cela, ce n'est pas tout à fait une sombre bouse. Graphiquement, il est plutôt correct, excepté les environnements intérieurs comme l’hôpital qui sont très austères, on peut apprécier les niveaux forestiers du début du jeu par exemple ; la caverne finale, aux couleurs chaudes et à l'aspect surnaturelle est sympa également. Les animations sont satisfaisantes et le tout est fluide. Mention spéciale au portrait pixelisé de Mori Shintaro, le grand-père, très reconnaissable avec son œil mi-clos. On peut même jouer à deux pour un peu plus de fun, ce qui sied bien à ce genre de jeu !