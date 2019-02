Pokémon épée et bouclier, la nouvelle itération de Pokémon a été dévoilé cet apres midi. Nous avons eu le droit a une chouette présentation, avec un reveal des starters, de la région et du rendu ingame.



Ce soir, je viens vous parler de post d'un anonyme venant de 4chan qui avait leaké le jeu il y'a un an. Je vous demanderai de prendre ces infos avec des pincettes, car nous ne sommes pas a l'abri d'un potentiel fake



nous apprenons donc :

- Les champions sont renommés Lord(seigneur)



-Les badges deviennent des médailles



-8 Lords



- Le conseil 4 équivaux aux chevalier de la noblesses( les champions seraient différent selon la version épée ou bouclier)



- Une femme comme championne dans épée et un homme dans bouclier



- La région est immense comme un dragon quest 8, mais ne récompense pas l'exploration a part via quelques items a trouver.



- Certains pokémon possèdent de nouvelles formes (épée et bouclier)



-Seul les starters peuvent utiliser ces deux formes



- La team des vilains est une guilde de voleur qui recherche la puissance et l'argent.



-Le développement aurait très difficile... le personnel stressé, Game freak n'étant pas prêt pour un projet HD à l'époque.

De bien belles informations qui peuvent nous hyper et peut être un début de confirmation du pourquoi du retard du projet.On attend le jeu pour la fin d'année avec impatience en tout cas !