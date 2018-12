Critiques

Lire la critique de Spider-Man : New Generation

Lire la critique de Border

Sony compte bien exploiter la licence du plus célèbre des tisseurs jusqu’à la moelle. Avec de nombreux spin-off annoncés (qui risquent de se multiplier après le grand succès deau box-office mondial) et la présence du héros au sein du Marvel Cinematic Universe, il va rester dans nos écrans pendant encore quelques années. Mais malgré le cynisme dont on pourrait faire preuve face à toutes ces annonces, difficile de ne pas être enthousiaste face à ce nouveau film d’animation !L’exercice de cette critique va être difficile, puisque mon but va être de vous encourager à aller au cinéma pour aller voir un film fantastique suédois très étrange où il y a peu d’action et de dialogue. Ce qui n’est pas vendeur aux premiers abords je le reconnais volontiers. Mais je vais tout faire pour réussir, carest une réussite.