A l'issue de la phase de poules en Ligue des Champions et en Ligue Europa, l'heure est aux premiers bilans. Si le coefficient UEFA de la France se porte bien, on peut également se pencher sur les finances des clubs engagés dans ces deux compétitions. Le parcours des clubs français permet de connaître la somme minimale qu'ils sont déjà assurés de percevoir grâce aux primes de participation et de performances. En Ligue des Champions, la présence en phase de poules assure déjà un chèque de 15,25 M€, auquel s'ajoutent 2,7 M€ par victoire, 900 000 € par nul et 9,5 M€ pour une qualification en 8es de finale.



Avec une victoire et cinq matches nuls, le club de Jean-Michel Aulas est assuré d'empocher 31.95 millions d'euros de primes. En attendant mieux ?



Pour rappel, le tirage au sort des huitièmes de finale se déroulera ce lundi à 12h00 sur RMC Sport.