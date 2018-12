RPG





Le J-RPG de Compile Heart et Idea Factory se fraye un chemin sur Switch !

La version Switch du J-RPG de Compile Heart , à savoir Fairy Fencer F : Advent Dark Force sortira sur la console hybride de Nintendo via l'eShop en janvier 2019. C'est du moins ce qu'ont annoncé aujourd'hui-même les éditeurs de cette version Ghostlight et Idea Factory International . Ce portage, basé sur les versions PlayStation 4 et Steam, qui sont eux-mêmes des portages de la version PlayStation 3, incluera les 25 contenus de la version Advent Dark Force et sera vendu au tarif de 39,99$, le tout agrémenté d'une réduction de 20% pendant les deux premières semaines de sa commercialisation.



Voici un aperçu du jeu, via Idea Factory International :

Histoire :



Il y a bien longtemps, une guerre a éclaté entre le vil dieu et la déesse.



La bataille était féroce et les deux adversaires étaient à égalité. Finalement, les deux camps ont lancé des armes spéciales contenant des fées imprégnées de leur pouvoir. En utilisant ce pouvoir, chaque dieu a scellé l'autre dans un autre monde. Et depuis, le temps a passé...



Les armes que ce vil dieu et la déesse ont laissé se nomment les Furies et les guerriers qui les utilisent se nomment les escrimeurs. Des rumeurs affirmaient que les Furies étaient si puissantes que la personne qui les posséderaient toutes obtiendrait un souhait. En conséquence, les Fencers se sont battus sans relâche pour les obtenir.



Par hasard, um jeune homme nomméFang devint involontairement un escrimeur et sauva une fille nommée Tiara. Et elle aussi était une escrimeuse.



À partir de ce jour, Fang se trouva mêlé dans une partie importante du vil dieu et la déesse.



Caractéristiques principales :



* Trois histoires, trois chemins ! Parmi les trois histoires à jouer - Celle de la déesse, celle du vil dieu et celle de la méchante déesse - Les amis deviendront des ennemis, les ennemis deviendront des amis, et en fonction de vos choix, vous pourrez déverrouiller des fins multiples !



* Trois façons de se battre et d'utiliser la forme Fairize ! Jouez en mode Facile, Normal et Difficile et augmentez la difficulté à chaque fois que vous désirez équilibrer le jeu en fonction de votre façon de jouer !



* Trois est une foule, six est une équipe ! Avec la possibilité d'avoir six personnages dans votre équipe en combat, vous pourrez jouer avec tous vos Fencers préférés !



* Façonner le monde autour de vous ! Personnalisez vos armes en les fusionnant avec des fées et changez les statistiques des donjons en façonnant le monde. Renforcez même les Fencers grâce au pouvoir des fées qui ont le pouvoir de se transformer ou de passer en mode Fairize en plein combat et de changer le monde !