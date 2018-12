Gust





Le légendaire Sterk fait son retour dans ce quatrième volet de la saga Arland !

La fin de semaine approchant doucement, Koei Tecmo et Gust profitent d'une actualité vidéoludique bien calme pour balancer de nouvelles informations, mais également les images de bonne qualité qui vont avec pour leur futur RPG alchimique Atelier Lulua : The Scion of Arland . Au programme de cette fournée, nous avons trois personnages, à savoir le légendaire chevalier Sterkenburg Cranach, qui effectue son retour dans cet épisode, mais également deux nouveaux personnages féminins se nommant Mana et Stia. Mais ce n'est pas tout, puisque le système de synthèse si cher à la saga se dévoile un peu plus.



Voici les détails en question :

■ Personnages :



Sterkenburg Cranach (Sterk) (doublé par Juurouta Kosugi)



Il s'agit d'un épéiste qui protège Arland.











Cet homme était autrefois un chevalier du royaume d'Arland. Il est dorénavant à la tête du "corps de la défense", qui exerce des fonctions de garde à travers tout le pays, et de ce fait, il est toujours sur la route.



Il s'agit d'une personne droite et très sérieuse. Sterk est considérablement attaché à l'autodiscipline. Cependant, une passion brûle au fond de son coeur et ses émotions ont parfois tendance à s'échapper.























Mana (doublée par Yui Kondou)



Il s'agit d'une fille venant d'un orphelinat.











Il s'agit d'une fille qui finit de manière totalement involontaire à fréquenter l'orphelinat de Arculis.



En bref, c'est une fille avec une innocence et une malice que l'on pourrait attendre de la part de n'importe quelle fille de son âge, mais qui parle également d'une manière assez particulière et surtout très significative.







Stia (doublée par Rie Kugimiya)



Il s'agit d'une fille qui manque d'émotions.











Son comportement gracieux, la manière dont elle parle, la manière dont elle bouge, tout cela donne l'impression qu'elle appartient à une famille noble.



Cependant, elle ne connaît pas très bien les subtilités de l'émotion humaine et elle-même agit d'une manière qu'elle juge sérieuse et approprié, mais elle manque souvent sa cible. Il lui arrivera de rencontrer Lulua dans un lieu inattendu.







■ Synthèse basée sur la saga Arland, Evolved !



Dans Atelier Lulua : The Scion of Arland , le système de synthèse de la saga Arland a encore évolué. Bien qu'étant basé sur le système de la saga Arland, la liberté dont dispose le joueur a encore augmenté et de nouveaux éléments ont été ajoutés. En tenant compte des caractéristiques de la recette en question, l'effet de l'objet finalisé peut également changer. Ceci est un peu différent de la synthèse habituelle, offrant à la création d'objets une plus grande liberté.



- Point 01 : Synthèse basée sur la saga Arland



Vous pourrez effectuer de la synthèse en apprenant des recettes provenant du livre de référence que vous obtiendrez en déchiffrant "l'énigme de l'alchimie" et en progressant à travers l'histoire du jeu. Tandis que le système de synthèse de ce jeu est basé sur celui de la saga Arland, il inclut des éléments familiers tels que "la qualité" et "les caractéristiques" des matériaux. Le système de "composants alchimiques" de la saga Mysterious et un nouveaux système de "boost d'objets" ont quand a eux été ajoutés.















- Point 02 : Utiliser les caractéristiques des matériaux pour créer vos propres objets



En plus de choses telles que "la qualité" et "les caractéristiques", les matériaux disposent également de composants alchimiques tels que la glace et la terre. Considérer les matériaux seuls est suffisant si vous ne faites que des objets et que ceux-ci entrent dans cette catégorie, mais en fonction de la manière dont vous utilisez les quatre types de composants alchimiques, la puissance et les effets de l'objet fabriqué changera. Vous devez analyser soigneusement vos matériaux si vous souhaitez créer l'objet de vos rêves.











- Point 03 : Les objets stimulants modifient considérablement les composants alchimiques



Au fur et a mesure que ses compétences en alchimie se développeront, Lulua pourra utiliser des "objets boostés". Ce sont des objets spéciaux qui ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par synthèse. En ajoutant un objet de boost, les composants alchimiques peuvent changer de manière significative et la qualité de l'objet fabriqué peut également augmenter de manière considérable. Grâce à cela, il est possible de synthétiser des éléments avec des effets et une puissance qui ne peuvent pas être crées avec des matériaux seuls.



-Même avec la même recette, si vous analysez soigneusement vos documents, utilisez des éléments boostés, etc, vous pourrez ajouter votre propre saveur pour créer un objet ayant un effet différent.







■ Autre système (plus d'informations à venir) !



Ce jeu développe non seulement l'essence de la saga Arland, mais également de toute la saga Atelier dans son ensemble, et contient donc, l'essence de toute la saga. Cela signifie donc que les fans de la saga Arland apprécieront toutes ces caractéristiques, mais ce sera également le cas pour les nouveaux venus et même les fans de la saga Atelier . Plus d'informations sont à venir concernant tout ce qui a été dit un peu plus haut.



Le système de combat quand a lui, repose cette fois-ci sur un système de combat en équipe ayant fait ses preuves avec le récent Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings . Cette fois-ci, le système en question sera encore plus profond.











Les combats en question disposent également de nouvelles commandes jamais vues auparavant dans la saga.















Non seulement vous devrez déchiffrer l'énigme de l'alchimie, mais en plus vous devrez parcourir les maps le plus loin possible pour atteindre et débloquer le prochain lieu de collecte de matériaux. Explorez chaque recoin de chaque map !