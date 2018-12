Gears of War 4



Obtenez les premiers détails sur Gearsmas 2018, arrivant jeudi prochain !



Une petite mise à jour a été publiée plus tôt cette semaine pour Gears of War 4



Gearsmass

C'est la saison de Thankgibbings une fois de plus dans Gears of War 4, et Gearsmas sera de retour avec une foule d'amusements festifs.



Snowball Fight fait son retour glorieux avec un tout nouveau défi.



Cette variante spéciale de TDM vous arme avec le 'Snowshot', une variante de Boomshot qui donne du punch à votre Snowball. Frappez un adversaire directement au-dessus de la taille et regardez éclater en morceaux festifs.



Tuez 100 adversaires dans Snowball Fight pour remporter la peau de l'arme glace Boomshot et le Heartbeat Boomshot dans la période Gearsmas.



Jingle Juvies

Tu le sais, tu l'adores et il est de retour. Des hordes de Juifs portant des bois de cervidés vous attaqueront vague après vague pendant 25 vagues. Avec des fortifications plus faibles et des barrières sanitaires d'un seul coup, c'est à vous de survivre à l'assaut.



Complétez 3 matchs complets de Jingle Juvies sur n'importe quelle difficulté pour ramasser un cadeau de Noël très spécial - un paquet de 5 cartes d'équipement contenant 5 peaux d'armes de minuit aléatoires de Midnight Omen.

12 Jours de noel

Tout comme l'année dernière, nous ramenons les 12 jours épiques de Gearsmas.



Chaque jour, nous donnerons le contenu de Gearsmas des années passées et nous offrirons de sérieux bonus. L'année dernière, nous avions tout, du 4XP au double crédit - et, sans gâcher vos cadeaux avant qu'ils ne soient déballés, disons simplement que cette année, nos bonus sont encore plus importants.



Et si ce n'est pas suffisant, chaque jour pendant les 12 jours de Gearsmas vous offrira également un bonus Snowflake Weapon Skin. Revenez chaque jour pour ramasser votre peau d'arme Snowflake Weapon Skin et compléter l'ensemble !

Nouveaux skins Gearsmas

Nouveaux Gearsmas. Nouveaux Skins. Cette année, nous ajouterons deux nouveaux personnages sur le thème de Gearsmas ainsi que la peau de l'arme Snowglobe qui seront collectionnés pendant la période Gearsmas. Afin de révéler ces peaux de la meilleure façon possible, nous les montrerons en action dans notre nouvelle remorque Gearsmas qui sera livrée la semaine prochaine. On pense que ça vaudra le coup d'attendre.



Attrapez toutes les festivités de Gearsmas à partir du jeudi 14 décembre jusqu'au 4 janvier. N'oubliez pas de rester à l'écoute pour le dévoilement de nos nouveaux personnages Gearsmas et de nos nouvelles peaux d'armes dans le premier trailer de la semaine prochaine'Twas The Night Before Gearsmas'.

Le Gear Pack Vanguard de l'UIR est disponible dès maintenant en Gears of War 4 jusqu'au jeudi 13 décembre. Si vous aimez que vos UIRs aient l'air Elite et qu'ils aient de la personnalité, ces skins sont pour vous.

La chance du tirage au sort est maintenant disponible jusqu'au jeudi 13 décembre. Une course aux armements au hasard ? Vérifier. Des armes lourdes ? Vérifier. Nous faire exploser en visant trop bas avec le Salvo ? Malheureusement.... Vérifier.

