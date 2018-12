LE FAIT DE MATCH



L'OL ne parvient pas à conclure ! Dès les premières minutes du match, les Lyonnais se sont créés des actions dangereuses, grâce notamment aux jambes de feu de Traoré. Cependant, le Burkinabé brille par ses mauvais choix dans la zone de vérité (2e, 5e), comme par sa malchance (il touche le poteau à la 45ème). Les Gones se sont également heurtés à un bon Abdoulaye Diallo, qui a écoeuré les attaquants lyonnais (voir l'homme du match). Toutefois, un manque d'impact et un manque de mordant sont à noter côté lyonnais, qui n'auront pas trouvé la faille...





LES BUTS



0-1 (41e) : Ben Arfa fait face à Aouar dans l'axe, et le contourne par la gauche. Le gaucher, de retour à Lyon ce soir, prend de vitesse Diop et arme une frappe croisée du gauche des vingt-cinq mètres. Anthony Lopes est battu par ce tir qui termine petit filet opposé.



0-2 (43e) : Rennes plie le match en 2 minutes ! Les Bretons remontent la balle rapidement en contre attaque. Bien lancé en profondeur par Hamari Traoré, Ismaïla Sarr prend de vitesse Jérémy Morel sur le couloir droit. L'attaquant s'engouffre dans la surface et se présente devant Lopes. Il l'élimine en trouvant Siebatcheu en retrait à ras de terre. L'attaquant devance Denayer.

L'HOMME DU MATCH



Abdoulaye Diallo (Rennes) : c'était le gros coup de Julien Stéphan pour sa première composition. Exit Tomas Koubek, installé sur le banc, et bienvenu Abdoulaye Diallo. Mis à contribution d'entrée par Bertrand Traoré, le Sénégalais a réalisé 8 arrêts sur la rencontre, notamment des parades importantes devant Depay (38e), Traoré (57e) Fekir (16e, 73e, 83e) ou encore Tousart (78e). Un match solide pour rabattre les cartes dans la hiérarchie ?





LES NOTES



OL : Lopes (4) - Tete (5), Denayer (4), Marcelo (5), Morel (4), Mendy (4) - Aouar (5), Ndombele (non noté) puis Diop (non noté) puis Tousart (5) - Fekir (4) - Traoré (4), Depay (3).



SRFC : Diallo ( 8 ) - Ha.Traoré (6), Mexer ( 8 ), Da Silva (6), Bensebaini (5) - André (5), Grenier (6) - Bourigeaud (5), Ben Arfa (6), Sarr (6) - Siebatcheu (6).





LES CONSÉQUENCES



Lyon rate le coche et ne prendra pas la 2ème place du classement au LOSC. Malgré un début de match intéressant, les Lyonnais n'ont jamais su trouver la faille et ont été puni sur les rares occasions bretonnes. L'OL est éjecté du podium et s'installe à la 4ème place.



Côté Breton, les débuts ne pouvaient pas être mieux pour Julien Stéphan ! Son principal pari, la titularisation d'Abdoulaye Diallo, a été une franche réussite, et son équipe a montré une réelle solidité défensive. Les Rennais sont 12ème avec 20 points, à seulement 6 points de l'OM (6ème).

Quand Pep Genesio balance aux joueurs qu'un match de L1 est aussi important qu'un match de C1.

Moi depuis près de 10 piges de matches de l'OL.