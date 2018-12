Nicolasgourry

Darksly

Clad057

Linkudo

Fuji

DARKSLY !

- 1 exemplaire du comics Street Fighter: Génération Alpha tome 1 (que j'avais déjà présenté sur Retro Gamekyo ce tantôt)



- 1 exemplaire du livre de poche consacré à Final Fantasy V aux éditions Omaké Books



- 1 jeu Spyro Reignited Trilogy sur la console de son choix (Playstation 4 ou Xbox One, en attendant une sortie Switch...)

Ainsi s'achève le (putain de gigantesque et fatiguant) concours de l'abécédaire retro gaming de Retro Gamekyo ! Si vous avez suivi l'affaire, vous vous apercevrez que non, effectivement, il n'y aura pas d'énigme pour la lettre finale (Z, hein, si vous avez été à l'école au-delà de vos 4 ans vous devriez le savoir) faute d'envie, de temps, et d'envie, et d'envie aussi, et d'envie, un peu. Voilà.Ce fut une bagarre de longue haleine (depuis mars ! ), très vite, quelques participants ont sut engranger les points et jusqu'à environ les 2/3 du concours, il était difficile de dégager un réel vainqueur.a bien démarré mais il a souffert d'une certaine irrégularité, dommage car il aurait put obtenir plus de point facilement !a été bien plus régulier et à trouver des réponses parfois difficiles en deux temps trois mouvements, quelques coups d'éclats de la sorte lui ont octroyé une somme généreuse de point lui permettant ainsi de prendre une avance confortable ! D'autres personnes commeetont tenté leur chance avec brio et un certaina débarqué de nul part, écrasant tout sur son passage, remportant une tonne de point de façon foudroyante mais hélas cela n'a pas suffit contre la régularité de Darksly. Il s'en est pourtant fallu de peu !Le vainqueur du concours de l'abécédaire retro gaming de Retro Gamekyo est donc...Il remporte ainsi les lots suivants: