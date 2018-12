L'attaquante a rejoint l'Olympique lyonnais en 2014 et affiche des statistiques de folie avec plus de buts que de matchs joués avec les Gones : 144 rencontres, 181 buts ! Elle compte déjà 4 titres de championne de France (dont 2018 ) et 3 Ligues des champions consécutives (2016, 2017, 2018 ). Entre autres lignes qui viennent garnir son imposant CV, elle est aussi meilleure buteuse de la dernière C1 et des trois derniers championnats France. Costaud, hein ?



Si la cérémonie du Ballon d’or féminin a été entachée par le gros dérapage du DJ Martin Solveig qui a demandé à Ada Hegerberg de twerker, Jean-Michel Aulas a quant à lui déjà retweeté tout ce qui concernait cette récompense pour souligner le succès de sa joueuse.