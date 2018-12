Critiques

Overlord est un film qui a connu un développement intéressant. Produit par Bad Robot (la société de production de ce bon vieux J.J. Abrams), le film était pendant un moment envisagé comme le 4ème film se déroulant dans l’univers Cloverfield. Mais après réflexion (et sans doute un bon gros retour de flamme des familles après le médiocre Cloverfield Paradox qui n’a pas convaincu grand monde sur l’intérêt de continuer avec cet univers), Overlord a regagné son indépendance.Et c’est pour moi une excellente chose car Overlord est clairement son propre trip qui mélange déjà les genres d’une excellente manière car le tout est fait naturellement, sans jamais faire forcé. Overlord, c’est un bon film de guerre, qui part ensuite dans le film fantastique / horreur. Et avec des « zombies » nazis en plus ! Voir un film avec des zombies nazis au cinéma et pas en Direct to DVD à côté d’un Dead Snow dans le même rayon est un petit miracle en soi. Un miracle très appréciable au passage !Vous l’avez compris avec le ton positif de ce début d’article : j’ai bien apprécié cet Overlord ! Ce qui va rendre la critique peu longue car il n’y a pas une énorme couche d’analyse à produire, ici ça va plus être « Hey, ce film est cool pour ces raisons, allez le voir ! ».