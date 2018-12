---------------

Introduction de M. Jean-Ahmad Gloosban :

35 ans après son arrivée sur le marché, la politique du petit artisan sur les masses semble avoir porté ses fruits. Comme feu le KGB ou divers services de renseignement le savent, la subversion s’effectue sur des générations (plus ou moins 25 ans donc). Pac-Man en étant un bon exemple : sorti en 1980, le jeu a entrainé chez ses joueurs un terreau fertile qui mena à l’explosion des drogues chimiques ingérées sous forme de pilules, 25 ans plus tard, avec le point d’orgue des évènements de type rave-parties. Et l’on constate que le complot nippon pour renverser l’Occident semble enfin porter ses fruits à l’heure actuelle, après la lente mais efficace infiltration de Pokemon, Mario et Metroid dans les petites têtes blondes européennes.

Croquis préparatoire de Mario, 1980



Un pixel-art respectueux de son modèle d’origine

Vous pouvez constater sur cette première ébauche de Mario que le personnage envisagé initialement était basé sur Staline. La moustache et une dominante rouge ont été gardées mais le signe de la casquette a été remplacé, l’écroulement de l’URSS étant envisagé par de nombreuses personnes les années précédant l’irruption du personnage sur la scène internationale.

The aide said that guys like me were 'in what we call the reality-based community,' which he defined as people who 'believe that solutions emerge from your judicious study of discernible reality.' [...] 'That's not the way the world really works anymore,' he continued. 'We're an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you're studying that reality—judiciously, as you will—we'll act again, creating other new realities, which you can study too, and that's how things will sort out. We're history's actors...and you, all of you, will be left to just study what we do'.

Miyamoto déclara que les journalistes comme moi étaient dans ce que l’on appelle “la communauté video-ludique objective”, qu’il définissait comme des gens qui “pensent que la qualité d’un jeu peut faire consensus après une étude judicieuse de ses forces et faiblesses”… “Ce n’est pas comme ça que fonctionne vraiment le secteur de nos jours” poursuivit-il. “Nous sommes un empire maintenant, et quand nous agissons, nous créons de la hype. Et pendant que vous la diffusez, objectivement ou pas, nous agissons encore, créant de nouvelles hypes, que vous devrez aussi diffuser, et c’est ainsi que les choses se dérouleront. Nous sommes les acteurs de l’histoire… Et vous, vous tous, ne serez que le relais de ce que nous faisons. ”

Conclusion de Benet-Henry Lépi :

Nous vous avouerons que le carton de Splatoon nous fait assez peur quant à l’avenir : jeu où on se lance de la peinture et où l’on passe de partout sur les environnements, nous ne voyons guère que les crachats, vomis, urines et spermes comme équivalence dans le monde réel. Nintendo nous a-t-il préparé un futur où il faudra sortir couvert ? Nous le craignons.

Pour terminer sur une note plus optimiste, la mort d’Iwata et son remplacement par un banquier pur jus semble aussi confirmer une domination totale du capitalisme financier à l’horizon 2030. Si l’on applique à ces années l’évolution actuelle de Nintendo, cela devrait cependant être temporaire et des politiques plus proches de la base devraient les remplacer assez rapidement.

Enfin, sur une note plus personnelle, si Nintendo continue à faire des N-Direct E3 tout moisi, je quitte le secteur.

Bienvenue à tous dans ce Hors-Série de, consacré à l’Histoire du média et son influence sur le monde réel. Pour ce premier numéro, la thématique est simple : Nintendo est-elle une entreprise profondément révolutionnaire ? C’est la question qu’on peut se poser, légitimement. L’Egypte Mère du monde est une formulation connue dans certaines cultures, mais Nintendo Père du monde moderne est un sujet bien moins discuté.Lesdese sont donc penchés sur la question, autour d’une table disposant de nombreux vivres, surtout liquides il faut bien l’avouer. Les lignes ci-dessous sont une retranscription succincte de leur colloque. Nous remercions les nombreuxprésents sur le tchat durant cette conférence, qui ont permis à cette édition d’exploser le record d’audience précédent.est sorti en 1998. 20 ans plus tard, le mouvement des Gilets Jaunes apparait. Constitué de toute une foule hétérogène, dont de nombreuses femmes, le mouvement devrait porter ses fruits dans 5 ans ; son assise dans les cœurs féminins lui garantit en effet un enracinement profond dans la société et une passation de valeurs aux jeunes générations. N’en déplaisent à certains, l’essentiel des valeurs inculqué aux jeunes enfants est encore contrôlé par les femmes (temps partiel et présence plus importante donc, père absent devant CoD/Fifa…). Mais le choix de la couleur de ce mouvement est un indice certain de l’influence Pokemon : en effet, le jaune est traditionnellement associé à la traitrise dans de nombreux esprits modernes. Or, par son profond enracinement dans la psyché, Pikachu a pu renverser cet opprobre et transformer la couleur en un symbole positif. On constatera aussi que les forces de l’ordre tentent de maintenir à distance les manifestants via des lancers de grenade, des gaz lacrymos et autres éléments permettant de disperser les foules et d’éviter le contact : signe certain que les capacités électriques de Pikachu effrayent les premiers. La couleur jaune est donc devenue synonyme d’électricité pour certains, car aucun symboles traditionnellement associés à cette énergie n’étaient présents sur les manifestants, comme chacun pourra le constater en visionnant les images des médias.Sur l’image ci-dessus, vous pouvez constater que diverses races desont réunies ensemble et toutes joyeuses. La poussée du multiculturalisme récent découle de Pokemon. Le Nouvel Ordre Mondial a mis énormément de billes sur la jeunesse, en sachant très bien qu’il était plus facile de donner forme à de l’argile non encore cuite. Le fait quesoit le « dirigeant » de tous ces pokemons unis dans une cause commune, à savoir servir leur maitre en s’affrontant contre leurs semblables, devrait être à même de vous indiquer quelle « nation » contrôlera ce NWO prophétisé depuis une chiée de temps. Leset ses deux couleurs principales aussi d’ailleurs.Nous ne reviendrons pas sur le sloganqui créent des sueurs froides chez de nombreux israélites, chiliens, argentins ou russes d’un certain âge.est une série permettant d’incarner une femme forte, mais jugée en fonction de ses actions et non de son sexe, afin de ne pas introduire de biais de jugement. C’est en effet vers la fin du jeu que l’on apprend l’identité du chasseur que l’on incarnait. La série date de 1986 mais l’épisode réellement passé à la postérité date de la SNES, avec un Super Metroid plus qu’influent datant de 1994 (il suffit de voir le nombre de metroidvania lancés par les indés ces dernières années). En reprenant les théories de certains transfuges soviétiques fortement mises en avant par ce que certains surnomment « l’extrême droite anglaise », on constate que 2019 devrait marquer l’arrivée réelle dans la sphère publique de la génération biberonnée aux concepts du jeu. Or, que constate t-on ? Les féministes extrêmes se font bâcher de tous les côtés, et un retour du réel féminisme, ne niant la biologie, semble se profiler à l’horizon. Un féminisme où les individus seraient jugés sur leurs actions seules, et en tant qu’individus plutôt que sexe.On constate aussi que la symbiose Samus/Metroid a permis l’émergence des mouvements « No Borders » : alors que l’influence communiste traditionnelle considère l’immigration comme « armée de réserve du Capital », la série a balayé les analyses des siècles passés et créé un renversement total de ces valeurs, y compris au sein des communistes modernes. Moralité ? Nintendo a réussi là ou 100 ans d’opérations clandestines visant la composante sociale et économique des sociétés avait échoué.Afin de toujours plus pousser à la tolérance et l’acceptation des différences, Retro Studios aurait travaillé sur un.e Samus transexuel.le, comme vous pouvez le constater ci-dessus. Alors que les fans se désespèrent de la productivité du studio, il semblerait, selon les sources deà Austin, que le jeu était complet et prêt à être lancé en 2016 mais que le climat moderne aurait poussé Nintendo à décaler la sortie, la peur d’un très grosquant au genre du protagoniste ayant motivé cette décision.est une série nous permettant d’incarner un plombier italien pouvant se faufiler dans les tuyaux. Datant de 1983, elle a pénétré l’imaginaire occidental plus surement que toute autre série de Nintendo et son personnage emblématique est aussi connu que Mickey ou Harry Potter (pour la question de savoir si ce dernier nous annonce un retour aux religions à mystères de l’Antiquité, cela sera l’objet d’un autre article). L’acceptation passive de la directive Bolkenstein, révolutionnaire et aux conséquences certaines sur les économies nationales, n’aurait probablement pas été accepté sans cette image positive des plombiers véhiculée par la firme nippone. Où l’on constate aussi que Mario ramasse des pièces, à l’image du plombier susnommé venu faire de même dans des économies dites « avancées ».L’équipe de Mario (Peach, Toad et Luigi), telle que présenté dans SMB 2 tel que nous le connaissons en Occident, a aussi permis d’accepter les différences physiques et comportementales : les personnes de petite taille ont ainsi pu avoir comme modèle Toad, balisant la voie à Passe-Partout et surtout à Peter Dinklage de la série GoT (plus ou moins exactement 25 ans après comme vous pouvez le constater). Le mauvais goût vestimentaire affiché par Luigi, avec ce vert bleu osé pour ne pas dire plus, a aussi permis une explosion hétérogène de la mode (Desigual ayant connu le succès après le travail du frère de Mario dans les consciences). Pour la question des habits de moins en moins présents dans la culture populaire et de l’explosion de la nudité, cela est dû au personnage d’Arthur de Ghouls’n Ghosts mais fera l’objet d’un article dédié à Capcom.est la seconde grosse licence historique de Nintendo, où l’exploration des donjons revêt une place importante. De plus en plus complexes et labyrinthiques, il semblerait que l’administratif ait suivi cette évolution lui aussi. Le dernier épisode en date, avec ses sanctuaires parfois décriés pour leur simplicité, devrait donc à terme nous apporter la simplification administrative tant vantée par divers politiques incapables d’y arriver.L’explosion des réseaux sociaux est arrivée plus ou moins 25 ans après Zelda 3 et son fameux monde parallèle : comme quiconque a pu le constater après une visite prolongée dans ceux-ci, ils n'ont souvent rien à voir avec la réalité et promeuvent assez régulièrement une vision noire de celle-ci. Lede ce Zelda a donc créé son pendant physique, et l’on attend malheureusement toujours l’Elu qui rétablira l’équilibre.Dans l’épisode suivant, sur consoles de salon, chacun se souvient de Navy et de son incessant harcèlement du joueur : les assistants personnels modernes n’en sont qu’une émanation, avec leur sollicitation constante pour des trucs OSEF.Les observateurs de la démographie japonaise ont noté les efforts de Nintendo pour pousser à une hausse du taux de naissance de l’Archipel. Selon les premiers résultats, une augmentation certaine aurait eu lieu : il est en effet fort probable que la hausse spectaculaire n/n-1 soit du à la sortie de BotW. 200 naissances en mars 2018 contre 60 en mars 2017, 450 naissances en avril 2018 contre 64 en avril 2017, les statistiques ne mentent pas. Le récent recul du gouvernement japonais à une ouverture des frontières, après une ouverture que les nippons n’avaient jamais connu, semble aussi confirmer le phénomène.On notera aussi que Nintendo semble pousser à l'acceptation des(individu se sentant homme et femme par intermittence) avec le modèle de la Switch, à la fois console de salon et console portable.Terminons enfin par la Nintendo 64 et son flou légendaire : tout le monde peut constater que 25 ans plus tard, beaucoup semblent naviguer à vue, comme si un mur de brume leur bloquait l’horizon, alors que jamais autant de données n’ont été disponibles pour saisir une image du monde. La conspiration du « péril jaune » telle que décrite dans les années 30 semble donc bien avoir eu lieu, avec comme seule cause de retard dans l’achèvement du plan une technologie arrivée plus tard que prévu.Selon certaines sources, la fameuse formule attribuée à Karl Rove aurait en fait été émise par Miyamoto et rapportée par Florent Georges. Pour ceux qui l’auraient oubliée, voici l’originale :aurait été contre cette confusion volontaire (il aurait rejoint un mouvement islamo-chrétien, syncrétisme typiquement japonais, avant d’être assassiné) et aurait transmis à certains pontes de Sony et MS la véritable déclaration :Nous rappelons à nos lecteurs les futurs colloques de- Le 23 décembre 2018, « Kojima est-il composé à 70% de films et à 30% de Twitter? »- Le 5 février 2019, « Peter Moore et la mise à mort de la Dreamcast »- Le 14 avril 2019, « Cliffy B est-il belge ? »Nous rappelons aussi que les plus démunis, à savoir les possesseurs de Ouya, de Wii U et de Vita, bénéficient d’un tarif réduit pour y assister.