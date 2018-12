Et si l'OL était guéri ? Alors que la critique récurrente adressée à l'équipe de Bruno Génésio est de gagner en jouant mal, des nets progrès ont vu le jour samedi après-midi : à Lille, Lyon a décroché un match nul en jouant bien. D'autant plus appréciable que les Gones étaient menés 2-0 à la pause par des Lillois auxquels tout a longtemps réussi.





Pompiers et magiciens lillois



Après dix minutes de politesses – je te rends le ballon, non tiens –, l'OL allume un premier point chaud quand Depay, servi deux fois sur des centres en retrait, se heurte à Balllo-Touré, puis à Meignan (10e). L’incendie est contenu, mais pas éteint, et Cornet le rallume en se présentant seul face à Meignan (14e), pompier de service une nouvelle fois efficace. Engoncés dans leur moitié de terrain, les Lillois n’en sortent que pour balancer un terrible retour de flamme. Au terme d'une action initiée par Rémy, Celik hérite du ballon sur l’aile droite et retrouve le numéro 9 lillois, auteur d’une superbe volée de l’intérieur du pied, qui laisse Lopes cloué au sol (1-0, 17e). Première récidive après six ans de placard pour le buteur aux dreadlocks. Puni sans avoir pourtant fait de grosse bêtise, l’OL répond, mais Cornet se cogne encore contre Mike Meignan (21e), quelques minutes avant de quitter la pelouse sur blessure. Pire, Lyon va boucler une première demi-heure de bon niveau en se faisant piéger en contre une deuxième fois. Sur une perte de balle d’Aouar, Rémy remonte quarante mètres et sert Pépé, buteur sous les yeux de la vingtaine d’émissaires venus l’observer (28e). Chirurgical. Les Lyonnais conservent la balle 75% du temps, mais se font bluffer par des tours de passe-passe lillois dès qu’ils la quittent des yeux. « Hop hop hop, où est le ballon ? » Au fond du but. 2-0 à la pause.

Depay, quand même



« Il faut qu’on arrête de s’ouvrir » , déplore Gérald Baticle avant la mi-temps. Pas vraiment entendu, puisque la recette de la deuxième période ressemble fort à celle de la première. Les Gones cherchent l'efficacité sans la trouver, à l'image de Depay, qui envoie dans les étoiles un penalty obtenu par Traoré (50e), et frôlent le 3-0 sur l'une des rares incursions lilloises en territoire ennemi (une tête de Xeka repoussée par Lopes, 59e). La solution, comme souvent dernièrement et malgré son premier échec, est dans les pieds de Depay : dans la surface adverse, le Néerlandais ouvre la voie du but à Traoré d'une talonnade parfaite et relance le match. C'est encore lui qui, au cours d'une fin de match complètement lyonnaise, va démolir la barre transversale de Meignan d'une lourde frappe (82e). Partie remise, puisque la récompense – méritée – des Lyonnais finit par arriver avec l'égalisation arrachée par Dembélé sur un centre à ras de terre dévié de Terrier (86e). Un vrai beau match de prétendants au podium.