1° Nombre de matéria cachées dans le décors de Final Fantasy VII hormis celles données par les personnages ou achetées en boutique et hormis les invocations.



2° Nombre de mort différentes qu'on peut subir dans Secret of Monkey Island.



3° C'est les deux chiffres qui se situent dans le titre d'un célèbre jeu de combat sur micro-ordinateur !



4° C'est le numéro du jeu dans lequel on trouve pour la première fois le stage nommé "Scislac Busorez".



5° C'est le numéro du donjon dans lequel on peut voir des poulets courir sur les murs dans un des jeux Zelda



6° C'est le numéro dans le Pokedex de Kanto d'un Pokémon à qui on a fait beaucoup de mal …



7° C'est le nombre de block de mémoire nécessaires pour sauvegarder une partie de Bloody Roar Primal Fury.



8° C'est le numéro caché quelque part sur la jaquette d'un jeu où on explore la cité de Michel-Ange.



9° Le tour de poitrine de Rose dans Street Fighter Alpha



10° C'est le numéro qu'il faut connaître si vous voulez parler de Godzilla, des Sept Mercenaires et de Bons Baisers de Russie avec une belle femme

Mais comme pour la fois précédente, il y a quelques conditions. Pour les petits malins qui balanceraient tout au pif comme des gros porcs, j'exigerais qu'une seule réponse par commentaire soit mentionné . Si vous balancez toutes les réponses en un seul commentaire, c'est pas fairplay, et je supprimerais immédiatement votre réponse en plus de vous infliger un malus de - 4 points. (Oué, parce que au moins comme ça je suis sûr que vous allez jouer le jeu de manière réglo, ça reste un concours, pas une bagarre )

Devinez le jeu qui se cache derrière la lettre Y ? Oué, nan, on s'en fout de ça, j'ai quelque chose de plus marrant et surtout de beaucoup plus corsé que ça pour vous. Vu que la dernière énigme à base de chiffre à découvrir à partir de quelques indices ne vous a pas fait trembler, je vous en propose une nouvelle fournée bien plus hardcore cette fois-ci.