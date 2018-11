Jeux Vidéo

Bandai Namco annonce que l’Anime Music Pack 2 est disponible pour Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball Xenoverse 2. Le pack est un contenu supplémentaire payant (14,99€) pour les deux jeux et ils partageront les mêmes titres dont voici la liste :Dragon Ball Super OP 1 – Chōzetsu☆Dynamic! – (Kazuya Yoshii)Dragon Ball Super OP 2 – Limit Break x Survivor – (Kiyoshi Hikawa)Dragon Ball Super ED 5 – Yoka Yoka Dance – (BATTEN SHOWJO TAI)Dragon Ball Kai OP 1 – Dragon Soul – (Takayoshi Tanimoto)Dragon Ball Z Theme – Shi wo yobu Cell Game – (Shunsuke Kikuchi)Dragon Ball Z Theme – Tenka wake me no chou kessen – (Shunsuke Kikuchi)Dragon Ball Super – Ultimate Battle (Instrumental) – (Akira Kushida)Dragon Ball Z Insert Song – Unmei No Hi – Tamashii vs Tamashii- (Hironobu Kageyama)Battle of Gods – HERO (FLOW)Broly le Super Guerrier – Moetsukiro Nessen•Ressen•Chou GekisenA la Poursuite de Garlic – DRAGON BALL Z