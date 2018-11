Développeur : Drinkbox Studios

Genre : Action/Plates-formes

Disponible sur PC/PS4

Prévu sur Switch/XOne

Date de sortie : 10 Décembre 2018 (Switch)

Janvier 2019 ( XOne )

DLC Steam/PS4

-Three Amigos : permet de jouer l'intégralité de l'aventure dans la peau de plusieurs méchants.

( 28 Novembre 2018 ) -€2.49-

-The Proving Grounds : permet d’accéder à 15 nouveaux challenge.

( 7 Décembre 2018 ) -€3.49-

DLC prévu plus tard pour Switch/XOne -Janvier 2019-

C'est undans un monde inspiré par le folklore traditionnel mexicain.