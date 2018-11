------------------------

Mama Robtnik, membre d’SJW-Era, a créé un sujet assez intéressant sur l'influence de Zelda sur les productions Sega. Vous pouvez trouver son « article » ici , avec moults Gifs.

A l’occasion de la sortie de Red Dead Redemption 2 , Polygon est revenu sur la genèse de la série avec ce long article . Où ça parle de Nintendo, de Silicon Graphics, de Capcom et de bien d’autres encore.

VGA oblige, Metroid Prime 4 ne devrait tarder à pointer le bout de son nez. Bien que cet épisode ne sera pas développé par Retro, il est bon de se repencher sur la genèse du studio ici . Avec un patron assez rock’n roll comme vous pourrez le constater, et à même de fournir feu SexyKyo en articles…

Polygon toujours, le journal a parfois l’occasion de revenir sur la genèse de titres cultes via de longs articles comportant d’innombrables conversations avec les personnes impliquées. A l’image de celui sur FF7 (disponible depuis peu en bouquin à cette adresse d’ailleurs), Street Fighter 2 avait bénéficié en 2014 de ce traitement .

Responsable de l’article susnommé sur FF7, Matt Leone revient sur Kutaragi et sa personnalité atypique pour le Japon. Pour les allergiques à l’anglais, Gamekult en a fait une synthèse .

Chouchou de l’année pour de nombreux consolistes adeptes des indés, Hollow Knight a bénéficié d’un article making of sur Game Informer .

Les conceptions musicales de notre divertissement deviennent de plus en plus dingues avec le temps. Gamasutra revient sur la conception sonore de Wolfenstein II : The New Colossus ici via Martin Stig Andersen, déjà à l’œuvre sur Limbo et Inside.

Toujours sur Gamasutra, excellente source si il en est, cet article revient sur le principe des cibles temporaires des récents Hitman.

Quelques réflexions intéressantes sur la marche et la posture dans le JV sont disponibles ici , en français qui plus est. Ou le soin du détail d’MGSV, Horizon et d’autres sont relevés et analysés.

Pour les nostalgiques du sublime chant du cygne de la Saturn, Panzer Dragoon Saga reste gravé dans les mémoires. A l’occasion des 20 ans, Sseb22, d’MO5, nous avait d’ailleurs gratifié de la traduction des articles de Nowgamer, publiés en 2008, sur la création de ce titre culte. Pour ceux qui auraient loupé l’article donc…

Vu qu’on raconte tous beaucoup de conneries sur Gamekyo (bon ok, certains plus que d’autres…), l’équipe des’est dite que ça pourrait être pas mal de mettre les projecteurs sur quelques articles sympas, histoire de nous rendre moins cons (les fous !! Enfin on dit que l’espoir fait vivre…). Sa distribution internationale étant relativement limitée aux pays francophones et anglophones, ce ne sera donc pas vraiment complet, mais ça nous permettra de lire autre chose, des trucs intéressants (si ils n'ont pas été diffusé auparavant par les membres du site ou le Divin Chauve), entre deux combats de débiles sur Gamekyo (qui ne vont cesser de croître avec l’arrivée prochaine de la nouvelle génération).Le premier numéro est, comme vous pourrez le constater, assez rétro, avec de vieux articles principalement. C’est donc en quelque sorte la version Mini du groupe, en espérant que ça plaise autant que les consoles du même nom (bon, sauf la PS Mini, faut pas déconner non plus).Voilà c’est tout pour cette première salve. N’hésitez pas à communiquer vos bons articles dans les commentaires, à rejoindre le groupe ou de débattre du bien fondé de ce dernier. Enfin faites ce que vous voulez en fait, tout ce que vous voulez (dans la limite morale qui convient, OSEF la légalité), mais ne mettez jamais, je dis bien jamais, de coca dans votre whisky, un écossais ou un apôtre du bon goût meurt à chaque fois que vous faites ça!