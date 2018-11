Résumé : Une mystérieuse tour, 134 étages de la taille d'un continent. Et au bout, le pouvoir de voir son rêve se réaliser. Baam, un jeune garçon, décide de tenter l'expérience pour retrouver son amie, partie avant lui. Néanmoins, il ne fait pas partie des Réguliers, les personnes choisies pour cette ascension. Et les Irréguliers ne sont pas bien vu par les Gardiens, considérés comme des perturbations. Cependant, Baam est déterminé à atteindre le sommet quoiqu'il arrive.lien de lecture : S can Tower of God 1 VF