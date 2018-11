Poussin qui chiale, poussin qui rit. Après une semaine passée à recevoir des câlins de partout et à se rétracter encore un peu plus sous sa coquille, Bruno Genesio avait un derby à gagner mais aussi une copie à rendre, une vraie. Le coach lyonnais affirmait jeudi « ne pas être dupe sur la qualité du jeu » parfois proposé par ses hommes : la réception de l'ASSE devait lui servir à inverser les impressions données depuis de longues semaines. Qu'on se le dise, l'OL n'a pas brillé, a longtemps patiné, a vu Fekir lâcher ses potes à la pause et aura attendu la seconde période pour jouer un minimum : une mi-temps où Jason Denayer est venu glisser sa tête à travers une porte entrouverte. Précieux.





Un lapin et un déguisement de Mr Fantastique



Ce Lyon-Sainté aura avant tout accouché d’une première statistique : deux tirs tentés en quarante-cinq minutes pour l’OL, aucun cadré, du quasi jamais vu pour un derby. Autre chose ? Oui, Moussa Dembélé, installé avec Memphis Depay à la tête du 3-4-2-1 de Genesio, un système que le coach lyonnais estime taillé pour ses cartouches offensives, n’a touché que cinq ballons en première période. Voilà pour les faits chiffrés, qu’il faut coupler à une animation inexistante, un manque de rythme, une absence de connexion entre les différents pions locaux et un Nabil Fekir hors-sujet avant d’être remplacé dès la pause. Le regard avait été posé sur ce 117e derby pour juger de la forme d’un OL qui a rendez-vous avec Manchester City en Ligue des champions mardi prochain : on a d’abord pris un lapin. La faute à des Lyonnais hors du coup mais aussi à des Verts ambitieux, venus au Groupama Stadium avec une défense à trois et une paire Selnaes-M’Vila longtemps impeccable, qui auront déclenché les principales secousses d’une première période techniquement foireuse. Problème, l’ASSE est tombée sur un Lopes version Mr Fantastique, notamment auteur d’une parade monstrueuse devant Debuchy (30e) et d’une claquette tout aussi délicieuse sur une tête de Diony (22e). Un tête-à-tête avec un ange, point.

Denayer pète le rocher, Rafael joue au boucher



Puis, la table a commencé à bouger et l’OL a enfin retrouvé un bout de jeu vertical : un miracle principalement provoqué par Tanguy Ndombele. Également titularisé chez les Bleus cette semaine, Ferland Mendy a également assuré au moment d’injecter des sourires à la soirée lyonnaise, se montrant offensivement brillant à plusieurs reprises et presque décisif d’entrée de seconde période sur un service pour Maxwell Cornet, entré à la place de Fekir, dont la volée a probablement couché un capo. Où sont passés les Verts ? Ils n’ont pas quitté la pièce mais ont progressivement ouvert leurs ailes et laissé leur bloc se fendre. Bloc au milieu duquel Jason Denayer est venu planter un coup de tronche parfait sur un corner parfait de Depay (1-0, 62e), le premier but du défenseur belge en match officiel depuis mars 2015. Scotché contre le mur, Gasset s'est débattu et a sorti de sa banane la paire Hamouma-Salibur juste après une nouvelle tête dangereuse d'Aouar (65e) : le 4-2-3-1 vert est arrivé à la soirée et Rafael a décidé de l'accueillir avec un sécateur posé sur les chevilles de Yann M'Vila. Un instant boucherie qui a amputé l'OL pour les vingt dernières minutes : une parenthèse où Tousart a balancé Salibur dans la surface -un penalty possible- (83e) quelques secondes après une occasion mortelle initiée par Aouar et non conclue par Cornet, et où l'ASSE a poussé jusqu'au bout son rival dans les cordes. En vain. Voilà l'OL provisoirement de retour sur le podium.