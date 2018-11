Une nouvelle version de Thanksgibbing est maintenant disponible !



Obtenez les premiers détails sur la vente Black Steel Black Friday Sale

Black steel Black Friday sale

À partir d'aujourd'hui, la vente Black Steel Black Friday Sale aura lieu sur Gears 4 ! Au cours des 5 prochains jours, nous allons sortir une sélection de personnages de Esports Supporter Packs 1-10 tous les jours avec un énorme 30% de réduction ! Voici les détails de ce à quoi s'attendre :







Pour la première fois , les personnages en acier noir présentés dans cette vente seront disponibles à l'achat direct. Voyez ce que vous voulez, achetez ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Si vous avez déjà acheté Esports Supporter Pack, c'est un excellent moyen de combler les lacunes de votre collection ou d'obtenir le personnage que vous avez toujours voulu.





Presque tous les personnages qui figurent dans cette vente auront 30% de réduction



Chaque jour nous mettrons en vedette un personnage pour seulement 2,99 euros .





Tous les jours à 10h nous ferons la rotation de la sélection des personnages disponibles dans le magasin Gears 4. Si vous voulez un personnage dans la vente, assurez-vous de l'attraper avant que ses 24 heures de disponibilité ne soient écoulées.



Le Black Steel Black Friday Sale jour 1 est maintenant en ligne sur le store Gears 4 avec les personnages en haut de cette page.

Thankgibbing

Pour cette année, nous avons mélangé Thanksgibbing pour offrir une nouvelle expérience trépidante qui se démarque des événements de Thanksgibbing précédents.



Tout d'abord, le changement le plus important - le Cluckshot a été mis à jour en 3 coups de Boomshot avec 12 coups dans le chargeur. Oui, si vous lisez bien, vous entrez avec un Boomshot à éclats. Les projectiles Cluckshot tirent plus lentement que les projectiles Boomshot standard, et ils ont également un arc de cercle très réduit sur la distance.



Vous aurez aussi une Lancer, mais bonne chance avec ça.



En ce qui concerne le mode de jeu, vous jouerez à Blitz avec 90 secondes à l'horloge pour gagner. Avec des reprises de 5 secondes, ce mode est à tempo élevé du début à la fin. Comme toujours, faites-nous part de vos commentaires sur le mode !



En prime, nous offrirons le Cluckshot Boomshot et - pour la première fois - l'emblème Cluckshot à tous ceux qui se connecteront ce week-end. Vous recevrez ces articles comme récompense quotidienne à l'ouverture d'une session du vendredi 23 au dimanche 25 seulement !



Bienvenue dans le Quoi de neuf ? de la semaine ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears :Rendez-vous jeudi