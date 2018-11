1 : c'est le chiffre que le pseudo d'un légendaire modo de Gamekyo avait pendant longtemps avant de disparaitre



2 : nombre de victoire de Mister Dream dans punch out



3 : les deux chiffres de puissance correspondant au nord et au sud du Moloch au Triple Triad



4 : le nombre de têtes décapitées qui trainent au fond de la fosse de ''The Pit'' dans Mortal Kombat II



5 : nombre de fers à cheval cachés dans GTA San Andreas



6 : c'est le nombre de bits que développera le processeur central du ''Project Reality''



7 : c'est l'âge qu'aurait Gunpei Yokoi s'il n'avait pas eu ce malheureux accident de voiture mortel …



8 : le nombre de niveau de Battletoads sur NES



9 : le nombre de créatures légendaires à invoquer en combat dans Wild Arms



10 : le tour de poitrine de Chun-Li dans Street Fighter II (si si, c'est indiqué dans le jeu )



11 : la valeur nostalgique que j'ai mis à Tintin au Tibet sur Super Nintendo



12 : l'année où fut mis en ligne pour la toute première fois Gamekyo sous sa forme actuelle

Mais comme pour la fois précédente, il y a quelques conditions. Pour les petits malins qui balanceraient tout au pif comme des gros porcs, j'exigerais qu'un seul personnage par commentaire soit mentionné . Si vous balancez le nom des sept personnages en un seul commentaire, c'est pas fairplay, et je supprimerais immédiatement votre réponse en plus de vous infliger un malus de - 4 points. (Oué, parce que au moins comme ça je suis sûr que vous allez jouer le jeu de manière réglo, ça reste un concours, pas une bagarre )

On (je ? ) touche au but, on en voit le bout, la fin du concours de l'abécédaire du retrogaming de Retro Gamekyo. Ça fait depuis le mois de mars que ça court, et 23 tests plus tard, je dois avouer que je suis bien content que ça se termine, un peu comme quand on passe au proctologue.Pour cette fois, on va faire original. On va pas deviner le jeu qui se cache derrière la lettre X parce que j'ai franchement trouver aucune énigme ou devinette en rapport avec le jeu en question. À la place, il va vous falloir trouver une grande série de chiffre constitué de plusieurs numéros ! Chaque numéro est relié à des indices ci-dessus:____________________________________________________________