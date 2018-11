Hop ! Juste un c/c de IGN France, je voulais lire la news originale, mais c'est impossible de voir les pages originales de IGN US ou UK sur ce site de merde, sans être obligatoirement redirigé sur le site français (même avec un truc VPN comme Hola)Sources : https://kotaku.com/devil-may-cry-netflix-series-coming-from-castlevania-pr-1830500693?

Like

Who likes this ?

posted the 11/16/2018 at 11:31 PM by famimax