Le Columbus Charity Invitational débute ce week-end !



Thanksgibbing revient jeudi prochain



Blitz et Boss Rush continuent

100.000$

Ce week-end marque un moment très spécial dans le circuit Gears Pro.



12 équipes incroyables ont été invitées aux studios MLG à Columbus, dans l'Ohio, pour se disputer un nouveau titre et la part du lion d'une cagnotte de 100 000 $. Ce qui rend cet événement spécial, et qui nous enthousiasme vraiment, c'est le fait que 100 000 $ iront aussi à des œuvres de bienfaisance !



Chaque équipe a choisi un organisme de bienfaisance de son choix - et quel que soit le montant gagné par l'équipe, le même montant ira directement à cet organisme. Non seulement les équipes se battent-elles pour leur propre gloire ce week-end, mais aussi pour celle de ceux qui sont dans le besoin.



Nous sommes très enthousiastes à l'idée de présenter une autre fin de semaine d'incroyables Gears Esports et de soutenir des causes incroyables en même temps. Rejoignez-nous ce week-end sur live.gearsofwar.com .

Boss Rush





Nous avons eu beaucoup de plaisir à regarder les équipe de gears affronter la folie de Boss Rush cette semaine. Merci pour tous vos commentaires et vos clips hilarants que vous avez partagés avec nous jusqu'à présent.



Si vous n'avez pas encore plongé dans Boss Rush, c'est 10 vagues de Boss remplies de ravages avec de multiples boss (parfois jusqu'à 5 ou 6 !) frayant dans une vague à mesure que vous progressez. C'est dur, mais c'est très amusant.



Pour le meilleur des meilleurs, nous avons clairement sous-estimé à quel point vous êtes bon en jouant la sécurité en vétéran . Nous avons maintenant réglé ce problème. La difficulté la plus difficile Boss Rush a maintenant été augmentée à démente avec les cartes les plus défendables du jeu retirées. Bonne chance ! (Nous pensons que vous en aurez besoin).



Plus de douleur signifie aussi plus de gain - les deux niveaux de difficulté offrent maintenant plus d'XP en fonction de vos rapports initiaux. Nous continuerons à écouter vos commentaires au fur et à mesure de l'itération de cette nouvelle variante de la Horde afin d'en tirer le meilleur parti possible.

Thanksgibbing

Il est temps de remercier le puissant Cluckshot.



Dès jeudi prochain, Thanksgibbing fera son retour triomphal dans Gears of War 4. Attrapez une grenaille de plomb et regardez les plumes voler pendant que l'adversaire explose.



Cluckshot Roi de la colline sera disponible à partir du jeudi 22 novembre pour ceux qui ne veulent pas quitter leur canapé après le dîner de Thanksgiving.



Bienvenue dans le Quoi de neuf ? de la semaine ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears :N'oubliez pas que, comme pour tous les événements Esports, il y a aussi une tonne de cadeaux à offrir dans tout le monde. Les stars du spectacle sont les peaux d'armes et elles auront un traitement spéciale pour cet événement. Non seulement il y a plus de peaux d'armes animale à saisir, mais nous allons aussi commencer la première occasion de réclamer les nouvelles peaux d'armes Overgrown Weapon Skins au cours de la course de la fin de semaine. Bien sûr, nous avons également d'autres prix comme les manettes Xbox One Elite pour les goodies numériques comme Black Steel Packs.Restez au courant de toutes les informations et des horaires sur Gears.GG. Nous tiendrons également un volet communautaire spécial ce vendredi à 16 h, heure normale du Pacifique, rempli d'invités spéciaux et des dernières nouvelles de Gears. On se voit là-bas.Rendez-vous jeudi