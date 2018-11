Gears Pop est un jeu mobile qui est PvP, , donc ce ne sont que des batailles de trois minutes dans une arène de combat, et vous jouez des personnages Gears ( emblématique )- Pops, en fait - et ils courent partout et s'amusent et se tirent dessus sur le champ de bataille".

Pour le système de couverture

nous voulions apporter un système de couverture dans l'espace mobile, donc ce jeu, certaines unités vont prendre en charge la couverture , ce qui créera une sorte de jeu de territoire et de contrôle, ce qui est très intéressant stratégiquement.

Pour le coté explosif

l y a des choses qui sont vraiment surprenantes et qui changent l'ampleur de la bataille.

L'importance des Gears emblématique.

Il est évidemment utile d'avoir des visages familiers dans le jeu.

