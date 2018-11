Jouable à 4 joueurs en co-op (local)11 personnages disponible6 Niveaux / 6 Boss2 niveaux "bonus"Mode : Survie et Versus

Definitive Edition : Mode Arcade : Doublez la durée de la campagne habituelle sans dialogues. Mode Remix : Nouveau mode mélange niveaux et ennemis à chaque fois que vous démarrez une nouvelle partie. Nouveaux ennemis. Nouveaux niveaux.

Développeur : QUByte Interactive Genre : Beat them all Disponible sur PC/PS4/PSVita/XOne Date de sortie : 27 Novembre 2018 (Switch)

Like

Who likes this ?

posted the 11/13/2018 at 05:35 PM by nicolasgourry