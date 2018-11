La discographie des Beatles ne compte pratiquement que des albums cultes, mais il en est un qui est plus iconique que les autres."The Beatles", plus connu sous le nom de "White Album" ou "Album Blanc" en référence à sa pochette immaculée, fêtera le 22 novembre prochain les 50 ans de sa parution.L'énorme fan des Beatles que je suis ne pouvait évidemment pas passer à côté de la réédition de cet album culte.Paru en 1968, ce double LP marque un tournant dans l'histoire des Fab Four, qui enterrent le volet psychédélique de leur carrière, incarné notamment de la plus belle des manières par le cultissimeLes Beatles renouent de manière particulièrement prolifique avec le rock'n roll au travers de pas moins de 30 morceaux tous plus légendaires les uns que les autres.L'intérêt de cette énième réédition vient du nouveau mix effectué par Giles Martin, le fils du légendaire producteur et arrangeur des Beatles. On retrouve dans ces magnifiques coffrets pas moins de 7 disques, dont le double album remixé, 27 démos (les fameuses et jusque qu'à ce jour inédites "Esher Demos"), 50 prises studios alternatives, ainsi qu'un livret d'une centaine de pages avec des photos inédites...Je me suis bien évidemment procuré la totale, à savoir le coffret limité 7 CD et le coffret limité 4 vinyles...Rappelons à toutes fins utiles que Paul McCartney, un des deux derniers Beatles encore en vie, sera en concert à la Paris Défense Arena (ex U Arena) le 28 novembre prochain!