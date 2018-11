C'est confirmé, Gears of War 5 sortira à l'automne 2019. C'est Matt Booty, responsable des studios Microsoft qui en a fait l'annonce en marge du XO 2018 .Une annonce qui ne nous fera pas tomber de notre chaise au vu des dates de sortie précédente :: 7 novembre 2006: 7 novembre 2008: 20 septembre 2011: 11 octobre 2016Seuldéroge a la règle en étant sortie le 19 mars 2013.Nulle doute que la grosse présentation de Gameplay de Gears Of War 5 aura lieu comme souvent à l'E3 . Ce qui n'empêchera pas The Coalition de faire comme à l'accoutumée quelques pages dans Game Informer pour mettre le joueur en haleine.

posted the 11/11/2018 at 09:10 AM by negan