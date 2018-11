IRRÉALITÉ.

À présent, j'aimerais vous présenter un aperçu de la nouvelle idée " incroyablement génial " que j'ai eu pendant les vacances d'été et qui sera prédestiné à faire ( croyez-moi ) un malheur en salles : Irréalité, le nouveau projet du studio Mondo !Irréalité sera un film hybride, combinant ainsi prises de vue réelles et animation, similaire à Qui veut la peau de Roger Rabbit et Ready Player One, deux inspirations majeurs pour le film.Irréalité sera un film sur le sens de la vie, la foi, l'acceptation de soi, l'altruisme, et en même temps une véritable célébration de la pop-culture qui caractérisera les états d'âme des personnages du film tout au long de l'histoire. En effet, Darren ( le héros malgré lui ) sera contraint de traîner avec un chat trapu et drogué, un robot pervers et bourru, une grenouille qui ne tient plus qu'à un fil ( deux fils en réalité ), une autre grenouille extraterrestre narcissique et maniaque de la propreté, deux anges déchues qui en ont loin, très loin d'en l'air angélique, et bien d'autres encore ( je vous laisse reconnaître leurs identités) dans l'espoir de se faire un nid dans un monde tellement différent mais foisonnant de vie qui est toutefois pas encore prêt à accepter la présence d'humains. L'arrivée de Darren sera-t-elle l'occasion de tout changer, pour le meilleur et pour le pire ?Les inspirations majeurs pour le film sont, entre autres,, etQui veut la peau de Roger Rabbit ? est une influence majeur pour les raisons que, déjà le film mélange animation et acteurs en chair et en os, et que Irréalité sera aussi bourré de clins d'œil et de caméos lié aux dessins animés ( mais pas seulement ! ), les personnages et leur monde servira d'étape clé à la trame de l'histoire, à suivre donc !Attendez vous à voir Darren rencontrer de célèbres personnages fictifs qui sont bien conscients qu'ils vivent dans une fiction et qui vont lui en faire certainement baver !Évidemment, impossible de ne pas penser en partie à Ready Player One, le récent blockbuster de Spielberg qui partage de nombreux points communs avec Irréalité ( tel les thèmes de la pop-culture, l'idée d'un monde parallèle ) mais rassurez-vous, Irréalité possèdera suffisamment de différences pour ne pas être accusé de plagiât et surtout un atout de taille que RPO n'a pas : une véritable histoire.Avatar est un choix tout aussi surprenant mais pourtant pas dénué de sens vu que le film à l'époque proposait aux spectateurs de visiter un monde fascinant et au stupéfiant sens du détail ( en l'occurrence Pandora ) en compagnie d'un humain ancien de la marine qui est contraint de devenir l'un des Na'vi, l'espèce extraterrestre qui peuple Pandora et gagner leur confiance en vivant comme eux. Un peu comme Darren doit devenir un toon dans le but de vivre parmi les toons...La Grande Aventure Lego quand à lui proposait de se démarquer de l'opération marketing pour présenter une véritable histoire centré sur les intemporelles briques jaunes Lego. Entre mise en scène inventif, humour désopilant et histoire bourré d'auto-dérision à bases de références à la pop-culture, on ne peut pas nier que cela servira d'inspiration à Irréalité dans sa réinterpétation irrévérencieuse et pertinente de personnages adulés par toute une communauté de geeks.Enfin, Toy Story avait pour thème central la complicité d'un humain envers son jouet, Irréalité aura un thème similaire, en se focalisant sur l'attachement des humains envers des personnages fictifs sur qui ils peuvent se confier, se reconnaître, et ainsi croire ainsi pour remonter le moral. C'est pour ça que la priorité absolu d'Irréalité sera de proposer un film réalisé par les fans pour les fans, et aura pour but de rassembler une communauté de passionnés qui pourront s'identifier plus que jamais à leurs idoles tous réunis dans un seul film.En clair, avec de bonnes sources d'inspiration, Irréalité est selon moi bien parti pour être un film approfondi et plus malin qu'il en aura l'air.J'aimerais terminer en vous livrant un message plus intime concernant mes futurs objectifs pour réussir à bien le projet quand le temps sera enfin venu de s'y mettre.Je crois dur comme fer au potentiel du film, j'suis convaincu qu'avec tout le bon matériel, je pourrais aboutir sur un excellent divertissement, qui vous fera aimer à nouveau le cinéma ( si ce n'est pas deja le cas, ce sera une bonne raison pour vous de le faire ! ), et surtout ( élément essentiel pour un bon film ), vous faire vivre un agréable moment ensemble, dans une même salle.Oui je suis totalement conscient de l'ampleur irréaliste de la tâche que je devrais assumer. Oui je suis conscient du nombre de sacrifices qui devront être mis sur la table pour mener tant bien que mal le projet sur la bonne route. Oui je suis conscient qu'obtenir tous les avants droits des propriétés intellectuels sera un véritable casse-tête chinois. Mais si jamais rien ne se passera comme prévu, tant pis j'assumerai, je ne fuirai devant rien, je ferais preuve d'honnêteté et de compréhension vis à vis des raisons de cet échec.Mais j'ai le sentiment que si je ne donne ne serait-ce qu'un seul sens à ma vie ( et ce serait de produire du divertissement pour tout le monde ) et que je n'oeuvre cependant pas corps et âme dans ce but, à quoi bon continuer ?C'est pour ça que je tacherais d'étudier dur, de me nourrir à la sueur de mon front ( pas à ce point quand même vous êtes marrants ) et de ne jamais baisser les bras et compter ainsi sur votre soutien pour y parvenir.La route sera longue et chiante, ça je reconnais, mais j'estime que je ne serais pas digne de mourir en paix si je ne vous offre pas du divertissement par excellence. J'aime prendre des risques, j'aime rêve, mais j'aime tout autant être un bâtisseur du réel. Je ne promets pas du vent, je promets du concret, du concrètement réalisable.Pour faire simple j'espère, avec Irréalité parvenir à offrir au film :- Une histoire de qualité rempli de rebondissements et de moments mémorables- Des personnages atypiques qui sortent du moule et qui complémente parfaitement l'action- Une bande-son de bon goût, avec pleins de célèbres tubes aussi bien anciens que récents- Des références et des clins d'œil qui font plaisir aussi bien aux geeks qu'aux simples spectateurs- et surtout, rendre les spectateurs y prendre du PLAISIR !Voilà, c'est tout pour ce premier aperçu de mon nouveau projet en tête et j'espère que je vous aurai satisfait de mes explicationsOn se quitte avec un génial tube de mon groupe favori Queen qui colle ironiquement bien avec le rêve de Darren !Vous savez ce qu'on dit ?