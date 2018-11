À l'occasion du XO2018 Gears of war France a voulu fêter l'événement avec un concours qui vous permettra de gagner Gears Of War Ultimate Edition sur Xbox One.Pour participer, c'est simple, il suffit d'un simple vote sur l'onglet vote du Groupe .Tirage au soir demain soir a 21h

posted the 11/10/2018 at 09:38 AM by negan