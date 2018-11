Actualité

Curieux projet et à la fois initiative bien vue, la version PG-13 de Deadpool 2, rebaptisée Once Upon A Deadpool, s'offrira un court run dans les salles de cinéma américaines du 12 au 24 décembre prochain.

Derrière cette opportunité (qui a dit "opportunisme" ?) pour les plus jeunes de voir les dernières aventures de Deadpool, sans trop de violence ni de jurons, et avec un ensemble de scènes alternatives pour présenter autrement l'histoire, se cache aussi une opération caritative envers l'association F*ck Cancer, puisque 1$ de chaque place de cinéma vendue leur sera renversée.

En attendant de notre côté de pouvoir découvrir cette version particulière, la 20th Century Fox nous offre l'affiche officielle du film, aux couleurs des fêtes de fin d'année, avec un renne au nez rouge, et un Fred Savage tout sourire. Parce que c'est ça aussi, la magie de Noël.