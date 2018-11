Et voilà, Londres n'est plus ce soir la seule équipe européene engagée en Overwatch League.C'était un secret pour personne, Blizzard voulait une équipe Française dans son championnat professionnel, et c'est désormais chose par le biais de, le fils de Frank Mc Court propriétaire de l'OM.Voici donc le logo et les couleurs portées par les joueurs :Pour le logo nous avons un coq stylisé mêlé à un symbole de l'infini renvoyant au nom de l'équipe, pourquoi pas, en tout cas plus franchouillard ce serait difficilePrenant le contre pied d'une équipe comme Londres qui n'aligne que des joueurs coréens, le staff des Eternals a réussi à nous proposer un effectif très européen, avec une belle délégation française, à commencer par( Terence Tarlier ) !Ex Los Angeles Vaillant demi finaliste de la saison inaugurale d'Overwatch League, pilier de l'équipe de France, le DPS est un peu la figure de proue de l'équipe française, même si le reste du roster n'a pas à rougir, on retrouve en effet :: Tank, jouer de l'équipe de France OW,: DPS ex eagle gaming, vainqueur des contenders 2018: heal ex eagle gaming, vainqueur des contenders 2018: DPS, ex Copenhaeng Flames ( contenders 2018 ): Tank, ex Orgless and Hungry ( contenders 2018 ): Tank, ex Mayhem academy ( overwatch contenders ): Heal ,ex Toronto ESport ( overwatch contenders )Avec en tant qu’entraîneur,ex entraîneur adjoint chez LA Vaillant et( ex rogue) sera lui general managerPar contre même si l'équipe est parisienne, les matchs auront toujours lieu à Los Angeles, mais l'on nous promet des horaires un peu plus adaptés à l'Europe ( ce n'est pas un mal.)Sachez toutefois que Blizzard ne cache pas son envie de voir les matchs se jouer dans les villes de chaque équipes, mais il rappellent aussi qu'une telle chose demandera du temps.Ceci dit Drew McCourt n'exclue pas disputer des matchs...au vélodrome de Marseille !Au final quoi penser de cette équipe ?Sur le papier l'équipe est prometteuse, reste à voir si les talents individuels sauront se mettre en symbiose, mais l'on peut dors et déjà se réjouir de voir une équipe Parisienne qui se donne les moyens de faire plus que de la figuration !Nous vous rappelons que l'Overwatch League reprendra le 14 février, et que le nombre d'équipes passera de douze à vingt ! ( avec l'arrivée de Toronto, Atlanta, Paris, Guangzhou, Washington, Vancouver, Hangzhou et Chengdu ).