Le nouveau kit d'équipement Stalker Kantus arrive vendredi.



Jouez vite, jouez dur avec le nouvel événement Horde Boss Rush et le retour du Blitz.



Début de la 5e saison du Défi de classement vendredi



Nouvelle mise à jour lancée aujourd'hui incluant 500G de nouveaux succès

Pack Stalker Kantus

Un tout nouveau Gear Pack arrive sur Gears of War 4 qui transforme le Kantus - avec STYLE. C'est le pack d'équipement Stalker Kantus !



Ces nouvelles variantes de Kantus Blindés viennent avec un tout nouveau design de casque et deux looks distincts - le Noir/Or du Stalker Kantus, et l'Acier/Or du Stalker Kantus Elite.



Les deux personnages et le nouveau skin d'arme (illustré ci-dessous) seront disponibles dans le kit d'équipement Stalker Kantus pendant une semaine à partir de ce vendredi pour les deux 400 crédits et 2000 crédits.

Horde Boss Rush

Tu crois connaître la Horde ? Laissez-nous changer cela pour vous.



Imaginez ceci. 10 vagues à l'arrivée. des bosses a CHAQUE vague. Oh et, quand on dit boss à chaque vague, on veut dire combattre plusieurs boss à la fois. Et quand on dit multiple, on veut dire 3. Ou 4. Ou même 5. C'est la Horde a appelé la folie. Nous l'appelons 'Boss Rush'.



Cette expérience de 10 vagues vous mettra à l'épreuve alors que vous vous battez pour survivre à l'assaut insensé de plusieurs boss. C'est tellement fou, en fait, que nos playlists en vedette commencent à se mettre en mode Casual et Hardcore.



Comme pour notre récent événement Stay Frosty, nous développerons cette variante de la Horde à partir de vos commentaires. Vous avez l'impression que ce n'est pas assez dur ? Nous vous donnerons des listes de lecture plus difficiles. Trouver quelque chose rend l'expérience frustrante ? Nous allons essayer d'y remédier.



Voyez par vous-même à partir de ce vendredi dans Gears 4. Nous espérons que celle-ci vous plaira autant qu'à nous.

Retour du Mode Blitz

La version rapide et furieuse de King of the Hill est de retour. Gloire au retour de Blitz !



Si vous n'avez pas encore essayé la version de Blitz de Gears 4, préparez-vous à des rotations rapides et à un combat constant. Les anneaux offrent des points DOUBLE - mais vous devrez garder au moins un joueur dans l'anneau pour que les points continuent à affluer. Les anneaux ont moins de points et les saignent, qu'ils soient capturés ou non, vous devrez donc faire en sorte que chaque jeu compte.



Une fois les armes de la zone retirées, vous devez vous battre dents et ongles pour chaque seconde que vous pouvez obtenir. Soyez coincé dans une action de Blitz frénétique à partir de ce vendredi.

Défi de la saison 5

Nouvelle mise a jour disponible

Bienvenue dans le Quoi de neuf ? de la semaine ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears :Notre Défi de la Saison 5, qui vous met à l'épreuve avec 9000 kills ou mise au sol en 90 jours dans Versus Public , commence ce vendredi !Suivez vos progrès dans votre Gears 4 suivi de succès via le Xbox Guide. Une fois votre défi relevé, rendez-vous à https://gearsofwar.com/my-rewards pour réclamer votre équipement Émeraude. Si vous faites partie de l'élite qui détient trois placements Diamant dans trois playlists différentes - et que vous avez relevé le défi - vous pouvez également y apporter votre Diamant Gear. Bonne chance aux fans de Gears.Ce matin, nous avons sorti une petite mise à jour pour Gears of War 4 avec les 500 dernières réalisations du jeu (conçu par VOUS !).Pour rappel voila la liste des succès :Cette semaine dans Esports comprenait le retour de la série de télé-réalité Gears Pro Circuit All Access exclusive Mixer, et plusieurs annonces importantes concernant le prochain Gears Pro Circuit San Diego Open.Dans son 14e épisode, le Gears Pro Circuit All Access de cette semaine a jeté un coup d'œil plus approfondi sur le récent Gears Pro Circuit New Orleans Open, sur les changements importants qui y ont mené et sur les suites qui ont suivi. Bien que nous puissions entrer dans les détails concernant "Who said what", nous vous conseillons vivement de regarder le dernier épisode ici :Le Gears Pro Circuit San Diego Open aura lieu le mois prochain, et depuis le New Orleans Open il y a moins d'un mois, nous avons été inondés de fans et de joueurs nous demandant où et quand ils peuvent récupérer leurs passes. Eh bien, sans plus attendre, les laissez-passer seront disponibles ce vendredi à 15 h HNE (12 h HNP à 19 h HNR) pour le prochain événement majeur, dont nous avons annoncé cette semaine qu'il sera organisé par le célèbre organisateur de tournois MLG au Town and Country Resort and Convention Centre. Avec un opérateur de tournoi de haut niveau, une ville étonnante et de nouvelles surprises inattendues qui vous attendent en coulisses, vous ne voudrez pas manquer cet événement. Gardez un œil sur http://twitter.com/esportsgears pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez vous procurer votre laissez-passer pour ce qui est garanti d'être un événement extraordinaire.A la semaine prochaine