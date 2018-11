Buts : Fekir (19e) et Ndombele (28e) pour Lyon // Kramarić (65e) et Kadeřábek (92e) pour Hoffenheim





Depuis le début de la saison, les reproches vont bon train au sujet de l'Olympique lyonnais. Pas assez sérieux, trop peu concentrés, friables en défense, irréguliers dans les résultats... Mais ce qu'on ne peut pas enlever à la bande de Génésio, c'est qu'il se passe toujours quelque chose lors de ses matchs.



Et que le suspense est souvent, très souvent, trop souvent au rendez-vous. Les supporters des Gones pensaient vivre une seconde période en toute décontraction à onze contre dix face à des Allemands qui perdaient déjà 2-0 ? C'est mal connaître les Rhodaniens, qui ont laissé Hoffenheim revenir dans le match pour donner encore plus de sensations à leurs fans. Avec, au bout, une victoire... pardon, un nul concédé dans le temps additionnel, alors que la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions était presque dans la poche.





Ouverture du score en faveur de la mauvaise équipe



Tout démarre par un carton jaune pour Denayer écopé dès la quatrième minute. Symbolique des difficultés lyonnaises, mais pas de leur efficacité. Car s'ils sont malmenés, asphyxiés, quasiment pris à la gorge par des Allemands motivés, les Français trouvent rapidement leur sauveur : ce dernier porte le nom de réussite, et permet à l'OL de respirer presque sereinement, alors que rien ne va dans le jeu.

Entre les corners en faveur d'Hoffenheim et les multiples arrêts de Lopes, les Gones parviennent en effet à prendre les devants. Et même à mener de deux buts d'écart. Miraculeux au vu du premier quart d'heure. Fekir ouvre d'abord le score au cours d'une partie de billard après un poteau de l'énergique Mendy, puis la frappe déviée de Ndombele trompe Baumann. Ce qui met en confiance les locaux. Aouar, en chaleur, est même proche d'en coller un troisième. Revirement de domination assez incroyable.





L'OL très bon pour relancer le suspense



La seconde moitié du premier acte montre tout de même que ce score n'est pas seulement dû au hasard. Devant son public, l'OL frappe plus et gagne davantage de duels que son adversaire du soir. Tout ne va pas bien cependant : Depay se fait bouger comme jamais, et le réalisme lyonnais est resté aux vestiaires entre les deux périodes. En témoigne cette poignée d'occasions en début de deuxième mi-temps sans que l'une d'elles n'aille au fond.

Conséquence : à dix après l'expulsion de Nuhu à la 51e minute (pour deux biscottes), Hoffenheim réduit la marque par Kramarić des 25 mètres. S'ensuit une nouvelle parade de Lopes et de nouvelles frayeurs, qui durent... jusqu'au temps additionnel, et cette égalisation de Kadeřábek à la suite d'un coup franc. Ce qui donne des Rhodaniens toujours deuxièmes de la poule F, mais avec trois points d'avance sur les membres de Bundesliga plutôt que six. Normal : l'OL souhaitait sûrement garder du suspense pour les prochaines journées...