Mais comme pour la fois précédente, il y a quelques conditions. Pour les petits malins qui balanceraient tout au pif comme des gros porcs, j'exigerais qu'un seul personnage par commentaire soit mentionné . Si vous balancez le nom des sept personnages en un seul commentaire, c'est pas fairplay, et je supprimerais immédiatement votre réponse en plus de vous infliger un malus de - 2 points. (Oué, parce que au moins comme ça je suis sûr que vous allez jouer le jeu de manière réglo, ça reste un concours, pas une bagarre )

Eh bim, comme ça sans prévenir, ça vous tombe sur le coin de la tronche. Ici, et comme d'habitude, c'est très simple, on cherche 7 personnages de jeu de combat. D'après les descriptions ci-dessus, il va falloir les nommer ! Les initiales de chacun de ces personnages assemblés donneront le nom du jeu que l'ont recherche pour la lettre W !____________________________________________________________________Lutteur professionnel vivant la plupart de son temps dans les grandes étendues sauvages canadiennes, il m'arrive de me grimer le visage avec des symboles à l'instar des mohawks du nord du Québec. Je ne suis certes pas le personnage le plus apprécié de ma série, mais j'ai le mérite d'avoir été là depuis le début !Jeune fille kidnappée par une organisation criminelle, les expériences que j'ai subit m'ont donné le pouvoir de me transformer en lapin géant afin de combattre grâce à la puissance de mes pattes musclées ! Lors de ma captivité, j'étais accompagnée d'une autre jeune fille capable elle de se transformer en chat, mais lors de mon évasion, elle ne put s'échapper avec moi, j'ai donc décidé de tout faire pour lui porter secours.Dieu de la foudre et protecteur du royaume de la Terre, je suis le plus farouche opposant à Shao Kahn et ses armées démoniaques. Le groupe de combattants que je tente de former à chaque nouvelle génération doit lutter jusqu'à la mort dans un tournoi d'arts-martiaux pour sauver leur dimension de l'envahisseur.Fils adoptif d'un tyrannique chef de multinational expert en arts-martiaux et rêvant d'immortalité, j'ai longtemps subsisté dans l'ombre de mon demi-frère bien plus redoutable que moi.Combinant les super-pouvoir de deux des plus puissants mutants du monde, je n'apparait que dans un seul et unique jeu de combat mais mon emprunte à marqué à jamais l'univers auquel j'appartiens!Officier supérieur de celui qui demeure par la même occasion mon meilleur ami, je suis connu selon les pays sous différentes appellations. Après de nombreuses années d'absence, j'ai fais un retour surprenant récemment sous une forme peu commune.plantureuse kunoichi aux cheveux de feu, j'ai l'honneur de représenter ma saga de jeu vidéo autant par mes attributions très généreux que par la technicité de mon gameplay (si on a la volonté de creuser et de doser sérieusement le jeu). Pseudo d'une ancienne membre appréciée de Gamekyo, il m'arrive également de jouer au beach volley à mes heures perdues...