animedigitalnetwork.fr nous proposent de découvrir en simulcast la série,à partir du. Captain Tsubasa sera un reboot de l'anime qui reprend au tout début du manga éponyme de Yōichi Takahashi, l 'anime sera réalisé par Toshiyuki Kato et produit par le studio David Production (Jojo's Bizarre Adventure - Diamond is Unbreakable) la série comptera 52 épisodes.C'est l'histoire d'un jeune garçon du nom de Tsubasa Ōzora, qui est fan de foot et excellent joueur. Un jour, il rencontre Roberto Hongō, un joueur mondialement connu ayant joué pour le Brésil. Il est venu au Japon car le père de Tsubasa lui a conseillé un bon médecin qui pourrait soigner son décollement de rétine. Mais il ne fait que lui répéter ce que lui ont dit les autres docteurs. Aussi, Roberto commence à entraîner Tsubasa et abandonne sa prestigieuse carrière.Crunchyroll.fr nous propose de découvrir en simulcast, l’anime DOUBLE DECKER! DOUG & KIRILL ep 7 vostfr, une production SUNRISE qui se déroule dans le même univers que le fameux Tiger & Bunny sorti en 2011.Les personnages ont cette fois encore été créés par le mangaka Masakazu Katsura (Zetman, Wingman).Historie :Deux soleils se lèvent sur la ville de Lisvalleta dont les habitants mènent des vies paisibles. Pourtant, dans l'ombre, le crime sévit, notamment à travers le trafic d'une drogue particulièrement puissante appelée Anthem.L'unité Seven-O est dédiée à la lutte contre ce fléau. Elle opère sous la forme de deux équipes partenaires agissant chacune à un niveau d'investigation, d'où leur surnom de système “Double Decker”. Douglas « Doug » Bilingam est un enquêteur expérimenté tandis que Kirill Vrubel est une jeune recrue dont les motivations sont encore floues. Ainsi commence l'histoire de ces deux détectives qui aiment s'affranchir des règles conventionnelles.