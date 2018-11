LE FAIT DU MATCH



La troisième est la bonne ! Après deux grosses occasions manquées par Younousse Sankharé (56ème) puis Jimmy Briand (60ème), les Marine-et-Blanc sont forts logiquement revenus au score. L'oeuvre d'Andreas Cornelius, magnifique buteur d'une reprise de volée du gauche décochée à ras de terre (73ème). Une réalisation qui a mis fin à une période de 300 minutes de disette en championnat pour le club aquitain !





LES BUTS



1-0 (45ème) : Lyon marque contre le cours du jeu ! Imprécis et en manque d'idées depuis le début du match, les Gones parviennent à faire la différence à quelques secondes de la pause. Parfaitement décalé dans le couloir droit, Nabil Fekir lève la tête et envoie, du droit, un centre à destination du second poteau. Lancé, Houssem Aouar réaliste le geste juste en ouvrant son plat du pied droit. Sa reprise de volée, limpide, trompe Benoît Costil sur sa gauche. C'est le 4ème but inscrit cette saison en championnat par le numéro 8 des Gones.



1-1 (73ème) : Bordeaux revient, et c'est mérité ! Sur une longue passe en profondeur vers François Kamano, Jason Denayer s'interpose et dégage en cloche. Andreas Cornelius, pas attaqué par un Marcelo pas exempt de tout reproche, est à la retombée et place une reprise de volée du gauche. Décochée à ras de terre, sa tentative attrape le petit filet d'Anthony Lopes, trop court sur sa droite. C'est le tout premier but inscrit cette saison en championnat par le Danois !





L'HOMME DU MATCH



Anthony Lopes (OL). Auteur d'une horizontale exceptionnelle sur une tentative du plat du pied droit de Jimmy Briand (36ème), le portier des Gones a fait son match. Une denrée rare côté rhodanien en cette après-midi bien terne...





LES NOTES



OL : Lopes (7) - Rafael (6), Marcelo (4), Denayer (6), Fer.Mendy (4,5) - Tousart (5) - Ndombele (4) puis B.Traoré (4,5), Aouar (6,5) - Fekir (Cap.) (5) - Dembélé (5,5), Memphis Depay (4).



FCGB : Costil (Cap.) (5) - Palencia (6,5), Koundé (5,5), Pablo (6), Poundjé (5) - Plasil (5), Otavio (5,5), Sankharé (6) - Karamoh (4,5), Briand (5,5), Kamano (5).

