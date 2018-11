Gagnez le personnage Émeraude Gear comme notre récompense pour la saison 5.



La Saison 5 contre le défi : 9000 morts ou dépressions en 90 jours



Ne manquez pas le dernier week-end de 6.66XP et les festivités d'Halloween !

Une mise à mort instantanée ne comptera que pour une seule mise à mort.



Un ennemis a terre et un kill comptent pour 2.



Abattre un ennemi mais se faire voler la mise à mort comptera quand même pour 1 (ce qui serait 2 si vous aviez exécuter l'ennemis ).

Sur ce, les équipes qui participeront au Gears Pro Circuit Charity Invitational de 200 000 $ les 17 et 18 novembre, en direct des studios MLG à Columbus, Ohio, le sont :



Amérique du Nord : OpTic Gaming, Fury, Ghost Gaming, Reciprocity, Rise Nation, Hive, Simplicity, and Extortion



Europe : Spacestation Gaming, et Team International



Amérique latine : OpTic Mexique et les dieux du LATAM

Bienvenue dans le Quoi de neuf ? de la semaine ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears :La saison dernière, le Ruby Scion reflétait les joueurs les plus dévoués qui ont réalisé 6000 kills en un peu moins de 90 jours.Cette saison, il s'agit de la beauté d'un personnage - l’émeraude Gear ! Pour ajouter l'équipement Emeraude à votre collection, vous devrez compléter un nouveau défi Gears of War 4. A partir du 9 novembre, un nouveau Xbox Challenge sera disponible pour Gears of War 4 - 9000 Kills ou ennemis a terre dans les Playlists multijoueurs dès le 7 février. Comme toujours, vous pourrez suivre vos progrès sur My Rewards et via le Xbox Guide.Puisque nous avons déjà eu quelques questions sur les détails du défi, voici quelques éléments que vous devriez savoir :Pour les joueurs les plus élites, ce n'est que la moitié du défi. Pour remporter la récompense Diamond Challenge Reward de la Saison 5, vous devrez relever le défi Émeraude Gear ET placer le Diamant dans 3 playlists différentes.N'oubliez pas qu'il n'est possible de réclamer une Prime Diamant en cours de saison que si vous détenez les 3 placements Diamant en même temps. Si vous dépendez d'un niveau d'achèvement élevé (c'est-à-dire que vous avez placé Diamant dans 3 playlists mais n'en avez retenu que 2 à la fois), vous pourrez réclamer votre récompense lorsque les statistiques de la Saison 5 seront disponibles un mois ou deux après la fin de la Saison.Halloween est peut-être terminé, mais nous sommes toujours en train de distribuer une quantité choquante d'XP dans Gears of War 4 tout le week-end à travers Versus et Horde ! Nous gardons aussi le Lost Souls Pack, Pumpkin Ball et Monster Mash Horde (avec des skins de minuit Omen) jusqu'à lundi au cas où vous n'en auriez pas fini avec la saison effrayante.Cette semaine, la soirée de combat Gears Fight Night a été spéciale, les équipes finales des tournois de qualification de la dernière chance sur invitation du week-end dernier s'affrontant pour se joindre aux équipes déjà qualifiées à l'événement de 200 000 $ à venir.Regal Reserve et Team International ont donné le coup d'envoi de la soirée, l'équipe gagnante a poinçonné son billet pour représenter l'Europe aux côtés de Spacestation Gaming à l'événement des 17 et 18 novembre. Bien que les équipes à égalité se sont affrontées au coude à coude tout au long du match, Team International a réussi à devancer de très près la réserve royale classée première tête de série lors de la 13e manche de la carte 2 pour prendre la dernière place de l'UE à la compétition invitation derrière un score de 7-5, 7-6.Le match suivant, entre les équipes nord-américaines Simpicity et Extortion, a été beaucoup moins serré. Alors que les deux équipes se qualifiaient déjà pour le tournoi sur invitation en se qualifiant pour la finale, la seule chose en jeu ici était de se vanter de leurs droits.Les droits de vantardise sont allés uniquement à Simplicity, qui a ensuite mené Extortion 7:1 dans son meilleur match d'un match. Les deux équipes sont qualifiées, mais la question de savoir si l'extorsion peut ou non être considérée comme un appel n'a pas encore été tranchée.A la semaine prochaine