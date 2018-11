Actualité

La rédaction de TheWrap, très au fait du dossier Birds of Prey, rapporte le nom d'Ewan McGregor pour le rôle de Black Mask pour la seconde fois. Moins une rumeur qu'une véritable annonce, la présence du comédien dans le film de Cathy Yan a d'ores et déjà été corroborée par l'ensemble des grands médias spécialisés aux Etats-Unis, à commencer par Variety.

Le site s'était déjà fait l'écho d'une courte shortlist pour le personnage (qui ne nommait que McGregor et Sharlto Copley), vilain affiché de cette aventure consacré aux filles de Gotham. TheWrap explique ici que le comédien écossais en serait aux phases finales de négociations - autrement dit, les détails du cachet et l'agenda de présence sur les plateaux. Plus tôt dans l'année, une source du même projet avait rapporté le nom de Christina Hodson au scénario, signe que les fuites ne vont pas être colmatées de sitôt du côté de Birds of Prey.

Avec McGregor dans le rôle, en plus d'une distribution féminine déjà bien constituée, le film serait prêt à partir en tournage à quelques détails de bouclage près. Prévu en Rated-R, tout du moins sur le papier, Birds of Prey ferait ici l'acquisition d'un acteur de poids capable d'attirer une certaine sympathie au projet, et de nourrir ce vilain facilement glissant avec le flegme ou la folie qui l'ont toujours caractérisé. Pour l'anecdote, le comédien est en couple à la ville avec Mary Elizabeth Winstead - McGregor aura peut-être vu le tournage comme une occasion de roucouler au calme aux frais de la Warner. Qui sait.

Sortie en février 2020.