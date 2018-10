Théorie/Dossier

Partie 1: Jeunesse de Goku

Pour le premier arc, il ne s'agirait que de changer deux choses de un Toninjinka serait effacé (mais je garderais son charadesign pour autre choses), enfin Pialf au lieu d'être un incompétent serait un peu doué en magie et aurait des talents en conception de machine, rivalisant avec Bulma. Bulma cette dernière serait doué aux armes à feu devenant une rival pour Mai. Et Shu devenant un rival pour Yamcha, Shu serait un peu moins petit. À la fin de l'Arc Pilaf et des Dragon Ball, je ferai en sorte que Yamcha rejoigne Goku pour rejoindre Kame Sennin et lui demande d'enseigner aux côtés de Kuririn et de Goku la voie de l'école des tortues. Le prochain tournoi amènerait Kuririn et Yamcha à se voir alors en tant que Rival mais aussi avec Goku, ce dernier perdaient toujours contre Muten Roshi. la soeur de Bulma serait nommé mais non montré. Chichi aurait le béguin pour Yamcha à la place et Bulma montrerait une curiosité envers Goku suite à sa tranformation en Oozaru.



Le deuxième arc jourait normalement, j'ajouterais seulement le caméo du fils de Gero à la fin de l'arc, tué par Goku ce dernier déchaîné dans la base du Ruban Rouge. Arale ici aurait pour moi un niveau de puissance équivalent à Numéro 16, le Dr Norimaki mentionnerait le nom de Gero tout en faisant savoir que lui le Dr Brief et le Dr Gero étaient tout les trois d'anciens camarades d'université. La fin mènera à la mort du père d'Upa, Bora, avec une confrontation final contre Tao Pai Pai résultant à un echec de la part de Goku qui sauvé par Upa irait voir Karin pour être soigné. Ce faisant il y aurait le tournoi de Baba et la rencontre avec le gang de Pilaf. Leur défaite les mènera à découvrir l'autocuiseur où Piccolo Daimao est scellé.



Ensuite, j'adapter le film Dragon Ball l'Aventure mystique pour le troisième arc en donnant plus de profondeur à Tenshinhan et à Chaoz dans leur histoire. En le combinant également avec le Dragon Ball : La Légende de Shenron. Voici les grandes lignes. Après sa défaite (En cela n'ayant pu avoir les Dragon Balls) par Goku et compagnie lors de l’Arc du Ruban Rouge, Tao Pai Pai créerait un complot avec Tsuru Sennin et le Roi Goumesse impliquant une guerre entre le royaume du roi Goumesse et l’empereur de Mifan dirigé par Chaozu. Nous apprendrons ici que Tenshinhan était un orphelin élevé dans l'empire que Tsuru Sennin, devenu entre temps Premier ministre de Chaozu avait pris Tenshinhan sous son aîle et que ce dernier était un ancien élève Mutaito au côté de Muten Roshi.



De nombreux complots donc entre le roi gourmet, Tao Pai Pai et Tsuru Sennin impliqueront également Bora, Upa, Hacchan, Pansy, une fille du royaume du roi Goumesse et, bien entendu, nos chers héros Kuririn, Yamcha et Goku. Tenshinhan va commencer comme un vilain mais une bagarre avec Muten Roshi et après avec Goku le conduira à voir la vérité derrière Tsuru Sennin et à révéler le complot. Conduisant à la défaite du roi Goumesse et à la fuite de Tao Pai Pai et de Tsuru Sennin. Pasta l'une des anciennes garde royale de Goumesse tombera amoureuse de Tenshinhan au lieu de Lunch. Bongo sera une victime de Tao Pai Pai ainsi que les parents de la Pansy. Pansy deviendra la fiancée de Chaoz à la fin de cet arc après avoir retrouvé sa poupé "Ran Ran" perdu.



Les deux cibles du complot étaient les gisement de rubis de sang du royaume du mifan ainsi que les Dragon Balls. La fin de cette arc accueille le 22ième Budokai Tenkaichi au royaume du Mifan qui vois la victoire de Tenshinhan, Goku score deuxième place et Yamcha obtiens la troisième place. Le final de ce tournois ouvre l'arc suivant par la mort de Kuririn.



L'Arc Piccolo Daimao ne voix aucun changement puis enchaine sur l'arc Piccolo Jr et du 23ième Tenkaichi Budokai. Goku est déclaré vainqueur du Tournois, Chichi épouse Yamcha au lieu de Goku, Pasta épousera Tenshinhan et Goku épousera Bulma. Dans ce tournoi, Tights la sœur de Bulma sera présentée. Piccolo Jr sera vaincu et il s'enfuira comme prévus.

Partie 2: Goku Adulte

Avant que ne vienne Raditz j'adapterais l'Arc de Garlic Jr en incluant Yamcha et Tenshinhan au côté de Kuririn, Piccolo et Goku en incluant également le filler de fin de l'Arc DB en effet Garlic Jr aurait capturé la gardienne du Four à huit divisions An'nin, son but serait double libéré l'enfer sur Terre et ce venger de Kami-Sama. Donc nos amis devraient vaincre Garlic Jr et libéré la gardienne et le Fou à huit divisions de l'emprise de Garlic Jr.



Bien sûr ceci ce conclut par la défaite de Garlic Jr mais avec notre Z-Team au complet bien fatigué et c'est à ce moment que Raditz apparait ce faisant Gohan (ici il serait le fils de Goku et Bulma avec cheveux bleu donc) est encore une fois kidnappé. Puis l'Arc Raditz s'enclenche et ainsi avec lui l'Arc des Saiyans.



Ici l'équipe au complet défait Raditz mais sans que Goku ne meurt, Raditz serait vaincu mais arriverait à s'échapper, lors de escapade il tomberait devant Lunch épuisé qui prendrais alors soin de lui. Entre temps Vegeta aurait communiquer à son detecteur qu'étant faible et finalement inutile que la prochaine qu'ils ce croiseraient Vegeta le tuerait.



Enfin l'arrivé de Vegeta joue normalement à l'exception de la survit de Yamcha les seuls morts serait Piccolo, Raditz, Chaoz et Tenshinhan. Goku & Co iraient donc sur Namek pour ressusciter leurs camarades mais serait confronter à deux menace sur place, Slug et Freezer, une guerre ouverte s'établirais alors sur cette planète avec pour objectif les Dragon Balls de cette planète, Vegeta s'allierait avec la Z-Team constituer au départ de Kuririn, Gohan Bulma et Yamcha. Slug subirais une rédemption et affronterais Freezer mais serait vaincu (tué) Vegeta ce ferait tuer aussi ainsi que Kuririn faisant apparaître le SSJ pour Goku le reste vous connaissez.



Sur Terre tout le monde serait ressuscités à l'exception de Goku qui lui ce trouve sur Yardrat, Muuri devient le Grand Chef Namek et demande à Slug de l'assister dans sa tâche. Ensuite, pendant une bref période de paix, Raditz avec Gohan, son neveu et Piccolo, seront les protagonistes du deuxième arc de Garlic Jr, un arc qui sera associé au Dr Uiro, le savoir de Uiro étant l'instigateur du retour de Garlic Jr avec sa science. Le Dr Uiro serait un ancien collègue du Dr Gero et du Dr Brief. Tous les soldats Dr Uiro et Garlic seraient en partie cyborg et Mazoku. Garlic Jr serait vaincu par Gohan et le Dr Uiro par Raditz, le poussant à se rendre en état de presque Super Saiyan à un moment donné.



Ensuite, Mecha Frieza avec son père arrive, Mirai Trunks (fils de Vegeta et Tights) tuera les deux ennemies et expliquera ce dont vous savez à Goku au sujet des des Cyborgs / Androïdes et du Dr Gero. Cela nous amène donc avant à Cooler qui sera plus fort ici, son intervention viendra pendant les trois de paix avant les Cyborgs, Raditz, sera à l'honneur devenant finalement SSJ ici et vaincra Cooler. Cela nous emmènes aux Android et à l'Arc Cell ( ou enfin Kuririn chope Best Girl numéro 18 ) ici au lieu que numéro 16 ce sacrifie c'est Raditz qui ce fera tuer par Cell ce faisant cela conduira Gohan a devenir SSJ2, Goku fera de même au moment clé que vous connaissez, Raditz en ce sacrifiant et ayant défendu la Terre à trois reprise contre des méchants sera alors autorisé à garder son corps et pourra accompagner son frère sur la planète du Grand Kai où se tiendra un tournoi. Pendant ce temps, Vegeta brillera contre Bojack devenant ici SSJ2. Son gang sera battu, sauf Zangya étant épargné par numéro 18. (J'utiliserai Zangya plus tard)



Pour le prochain arc, les choses vont se jouer, je pense à peu près la même façon, mais je ne sais pas avec tous les enfants disponibles que j'aurais de disponible qui va fusionner avec qui, et si je garde Vegetto ou si j'apporte un plus avec Kaditz ? Mais à la fin, Majin Buu Jinsui est vaincu et Majin Buu (Le Gros) devient un allié et ira vivre avec Satan. Gohan sortira avec Videl et donner naissance à Pan. Mais avant cette naissance, Tarble se présentera seul (je laisse tomber l'idée idiote de sa femme Gure au lieu de cela, elle sera l'épouse de Jaco). Ici, il y aura en apparence une fusion entre son look manga et son look d'anime. Il sera aussi grand que Yamcha quand nous l'avons vu pour la première fois. Tarble aura pour tâche de chasser Hoi, un sorcier criminel qui cherche à libérer Hirudegarn, Tarble et la Z-Team seront amenés à démêler les mystères derrière deux boîte à musique, Minotia et Tapion seront libérés mais Hoi avec sa magie noire aura entre temps asservi une Zangya seul et échoué sur Terre qui sera libéré par Tarble (Oui, vous l'aurez devinés lol) qui conduira Vegeta, Raditz et Goku à vaincre Hoi qui aurait fusionné avec Hirudegarn défaite via la combinaison du Double Final Kamehameha des trois Saiyans en SSJ3.

Partie 3: L’Ère divin

A l'arc Beerus. Raditz Goku, Vegeta et Tarble ayant une progéniture aideraient pour le rituel. Après le combat entre Goku SSJGOD et Beerus, nous apprenons que le reste de la force de Freezer celle-ci est dirigé par Kuuriza (remarquez le jeu de mots avec Cool et Ice), fils de Freezer qui, avec l'aide de Sorbet et de ses troupes, fera revivre Cooler. , Cold et bien sûr Freezer. Vous l'aurez devinez les quatre seigneurs du froids iront tous s'entraîner sur une planète où plusieurs années se déroulent, mais en réalité, cela ne fait que quatre mois sur cette planète. Ils reviendront sur terre pour se venger. Goku combattra Freezer, Cooler combattra Raditz, Cold combattra Vegeta et Kuuriza combattra Tarble. Golden contre SSJBlue. Les choses ne se passent pas comme d'habitude ici. Whis et Beerus ne seront pas présent en début de combat ce faisant Freezer étant quand même acculé fait sauter la planète Terre et avec plusieurs Z-Warrior meurent avant que d'autres soient sauvés par Whis in extremis, mais trop tard, il ne peut pas faire son retour en arrière de 3 Minutes.



Freezer va fuir ainsi que son fils, son frère et son père seront tués qui nous mèneront au prochain arc, Kuririn, Tarble, Goku, Muten Roshi et Tenshinhan avec Beerus et Whis rencontreront Champa et Vados qui proposeront le tournoi pour les Super Dragon Balls. Kuririn affrontera Botamo, puis Muten Roshi affrontera Otta Megetta, puis Tarble, contre Kyabe, enfin Tenshinhan et Frost, se terminant par Goku contre Hit. Avec une bataille féroce où chaque guerrier aura un motif réel et où la mort est permise, l'Univers 7 gagne avant que le Dragon soit invoqué Zen'Oh apparaît et rappelle aux dieux leurs devoirs mais souhaite faire un tournoi comme celui-ci dans le futur. Ensuite, les deux terres des univers 7 et 6 sont ramenées à la vie grâce à l'intervention de Beerus auprès de Whis.



Une courte paix de quelques mois. Le Cyborg 21 fait revivre plusieurs anciens guerriers de la mort grâce au Dragon Ball de namek. Cette arc avec ce Cyborg nous mène à la scission de 21 en deux personnalités, ici je fais survivre Good 21 lors de sa confrontation contre elle-même. Nous avons ensuite l’arc de Mirai Trunks avec l’ajout de Zaiko et de la Kaioshin de l'Ouest en tant qu’alliés de Zamasu et de Black. Ici Tarble et Vegeta vont se battre contre Zamasu et Black là où Goku et Raditz vont affronter Zaiko et la Kaioshin. Ici, cette dernière sera scellé avec succès, Zaiko sera vaincu et Vegeta et Tarble fusionneront et battront suffisamment Gattai Zamasu pour que le coup final soit donné à Mirai Trunks. Il n'y aura pas de Zen'Oh et pas de bouton à la con. Donc une fin heureuse pour Mirai Trunks où son monde reviendra à la normale avec l'aide des Super Dragon Balls.



Après cela, nous avons le tournoi de pouvoir qui se déroule normalement. Ici, ils peuvent s'entre-tuer (ce qui rend le tournoi plus féroce). Je ne sais pas qui fera partie de l'Univers 7, mais le MVP numéro 17 l'emportera toujours. Freezer serait là, je pense, pour l'avoir conduit à sa prochaine ambition de détrôner Zen'Oh. Piccolo sera aussi présent, ici et il jouera un bon rôle, rendant les Namekien pertinent à nouveau, il aura une transformation. Je pense que l’équipe serait avec Goku, Vegeta, Raditz, Gohan, Piccolo, Yamcha, Freezer, numéro 17 et 18 avec en membre final Paikuhan prenant la dixième place (laissant Kuririn et Tenshinhan car ils ont déjà eu des moments de gloire dans le Tournois précédent) Étonnamment, ils travailleraient en duo, Goku et Raditz, Vegeta et Yamcha, Gohan et Piccolo, numéro 17 et 18 enfin Freezer et Paikuhan.



Ensuite, nous avons la partie Broly, où je fais survivre Broly (Peut-être Paragus dépend de ce que je ressentirai lorsque je regarderai le film) et trouvant sa waifu avec Chirai, Lemo survivra aussi (vous ne tuez pas Gintoki OH MON DIEU!). Puis la fin de Z se produit lorsque Goku emmène Uub pour un voyage d’entraînement. Le gagnant du 24ième tournoi sera Vegeta avec Raditz étant le deuxième à imaginer qui vous voulez pour la troisième place lol.

Partie 4: Nouvelle Génération