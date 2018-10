Disney serait en pourparlers avec le duo de scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick ,à qui on doit les deux Deadpool mais aussi Bienvenue à Zombieland , afin d'écrire le scénario de ce reboot.

"J'imagine que Jack Sparrow sera son héritage." poursuit Stuart Beattie . "C'est le seul personnage qu'il a joué cinq fois, c'est le costume qu'il endosse pour rendre visite à des enfants dans les hôpitaux, c'est ce pourquoi on se souviendra de lui" . Pirates des Caraïbes peut-il exister sans Jack Sparrow ? L'avenir le dira.

Après avoir été Jack Sparrow pendant 15 ans, Johnny Depp , 55 ans, a fini par être viré par Disney . Sa vie privée compliquée serait-elle en cause ?

" Je crois qu'il ( Johnny Depp ) a fait son temps." confie Stuart Beattie . "Évidemment, il s'est approprié le personnage, qui est devenu celui pour lequel il est le plus connu aujourd'hui. Les enfants partout dans le monde l'adorent dans ce rôle, qui a été bénéfique pour lui, et pour nous aussi."

