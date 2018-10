Le retour à la routine du championnat. Quelques jours après avoir goûté à l'atmosphère si particulière de la Ligue des champions, l'exercice n'est pas toujours facile pour ces clubs européens. Lyon connaît bien la chanson. Après avoir réalisé « l'exploit » -ce sont les mots de Jean-Michel Aulas- d'avoir arraché un match nul sur la pelouse d'Hoffenheim (3-3), la bande à Génésio devait enchaîner contre Angers, au stade Raymond-Kopa, une semaine après avoir croqué Nîmes à la maison. Une belle opportunité de faire preuve enfin d'un peu de régularité et de coller aux basques du LOSC. Et surtout définitivement zapper la dernière sortie post Coupe d'Europe, cette fameuse raclée au Parc des Princes (5-0). Pour aller chercher les trois points à Angers, l'entraîneur lyonnais avait décidé de laisser Memphis Depay sur le banc, privilégiant un milieu à trois compact composé de Ndombele, Tousart et Ferri, tout en décalant Aouar sur l'aile gauche. Sauf qu'au final, c'est bien l'international néerlandais qui a sorti l'OL du bourbier angevin.





Tornade angevine



Car Lyon a rapidement été surpris par un début de match foudroyant du SCO. Génésio avait pourtant prévenu avant la rencontre : « On va être confronté, comme on en a désormais l’habitude, à une équipe qui va offrir beaucoup d’engagement » , avait prédit le technicien en conférence de presse. Il faudra donc savoir utiliser nos armes athlétiques en étant capable de bien défendre, de résister mais aussi d’imposer notre jeu. Il faudra être prêt au combat et résister aux assauts. » Bien vu, Bruno. Les ouailles de Stéphane Moulin n'ont pas eu besoin du fameux round d'observation pour s'amuser avec une équipe lyonnaise à côté de la plaque. Les offensives se sont multipliées sur le but d'Anthony Lopes, impeccable sur la tentative de Capelle (5e), puis très chanceux sur la tête de Bahoken sur le poteau (10e). L'international portugais a également pu souffler en voyant le tacle rageur de Tousart ne pas finir dans ses filets (12e).

Vingt premières minutes de folie angevine, avec un Flavien Tait plus remuant que jamais. En face ? Rien ou pas grand chose, juste un beau loupé de Bertrand Traoré (25e), pas vraiment de quoi faire trembler les locaux. Sauf que la 34e minute est arrivée : le pied d'Ismaël Traoré est venu violemment percuter le tibia de Dembélé. Sans trop hésiter et alerté par la VAR, Ruddy Buquet a dégainé la biscotte rouge pour le meilleur buteur angevin (3 pions depuis le début de saison). Une première expulsion pour lui en Ligue 1 et un sacré coup dur pour Angers, surtout que Moulin sacrifiait le bouillant Tait pour faire rentrer Pavlović, afin de rééquilibrer son équipe. Une heure à jouer à dix contre onze, autant dire que l'OL avait un boulevard vers la victoire.





Merci Memphis !



Et pourtant, Lyon n'a pas tout de suite sauté sur l'occasion, livrant une première période insipide et peinant à trouver des solutions au retour des vestiaires. Un jeu stéréotypé, une possession de balle stérile et quasiment aucune alerte sur le but adverse, vraiment pas de quoi fanfaronner. Il ne fallait pas chercher bien loin pour donner un peu de peps à cette animation offensive, la solution se trouvait sous le nez de Génésio et se nommait Memphis Depay. Un peu avant l'heure de jeu, le Néerlandais a remplacé Ferri et les Rhodaniens n'ont pas tardé à prendre les devants. Sur un centre de Rafael, Butelle manquait sa sortie et déviait le ballon sur Depay, dont le centre parfaitement dosé permettait à Aouar d'ouvrir le score (0-1, 63e).

Quelques minutes plus tard, l'ancien Mancunien n'était pas loin d'offrir une nouvelle passe décisive, pour Dembélé cette fois, mais le but était refusé pour un léger hors-jeu après consultation de la VAR. Un simple sursis, tant Depay avait visiblement envie d'en découdre et de transcender son équipe. Dans les dernières minutes, Dembélé a pris de vitesse Pavlović sur le côté gauche, avant de servir ce bon vieux Memphis en retrait, qui ne s'est pas fait prier pour allumer Butelle et assurer un deuxième succès consécutif à l'OL (0-2, 87e). De quoi terminer la partie sereinement ? Sûrement pas, puisque Cristian Lopez s'est immédiatement permis de redonner espoir aux siens de la tête en prenant le dessus sur un faible Marcelo (1-2, 89e). Même en supériorité numérique, les Lyonnais n'ont pas su gérer une fin de match qui aurait pu se transformer en cauchemar en cas d'égalisation. Résultat : un gros soulagement, une place provisoire sur le podium et encore beaucoup de boulot pour Bruno Génésio.

Ce que voit Ferri le matin devant son miroir.